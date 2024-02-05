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أفراح الزامل والمسيليم

2/5/2024 11:24:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) احتفل الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مساعد محمد زامل الزامل وإخوانه بزفاف أخيهم عبدالحميد على كريمة عادل يوسف محمد المسيليم، بحضور جمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.
ألف مبروك.



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