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محمد المسري يعود إلى البلاد غداً

2/5/2024 11:24:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري
بعدما تكللت رحلة علاجه التي انطلقت في 12 نوفمبر الماضي بفرنسا بالشفاء التام، أكد المستشار ب‍وزارة الإعلام محمد المسري لـ«الأنباء» أنه سيعود غدا للبلاد بعدما طمأنه الطبيب المعالج على حالته الصحية التي تسير على ما يرام وذلك بعد نجاح عمليته الجراحية الدقيقة التي أجراها له البروفيسور د.باتك ناتاف في مستشفى «بيشات» بفرنسا والمتخصص في آلام القلب.
وبهذه المناسبة، وجه «بوعبدالعزيز» محمد المسري الشكر للسفارة الكويتية بفرنسا ومكتبنا الصحي اللذين لم يقصرا معه ولا مع أي مواطن متواجد بفرنسا للعلاج، واصلا شكره لاتصالات ورسائل المسؤولين في وزارة الإعلام وعلى رأسهم وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري ووكيل الوزارة د.ناصر المحيسن ووكيل التلفزيون تركي المطيري وجميع الزملاء الإعلاميين في الكويت والخليج والوطن العربي الذين في تواصل دائم معه للاطمئنان على صحته ودعواتهم له بالشفاء، مؤكدا ان هذا التواصل كان له الأثر الطيب في نفسه، سائلا المولى عز وجل لهم الصحة والعافية.
«الأنباء» تحمد الله كثيرا لسلامة المستشار بوزارة الإعلام محمد المسري بعدما تكللت رحلته العلاجية بالشفاء التام..
أجر وعافية يا بوعبدالعزيز.

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