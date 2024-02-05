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شكراً.. وزير الإعلام والثقافة

2/5/2024 11:24:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري
المتابع لتلفزيون الكويت، وتحديدا نشرته الإخبارية السياسية، لا بد ان يعرف مراسلة تلفزيون الكويت الزميلة سعاد الإمام التي تعمل منذ اكثر من 20 عاما مراسلة لتلفزيون الكويت في قطاع غزة، فهي من المراسلات اللواتي يتميزن بدقة الخبر والصورة على الرغم من المخاطر المحيطة بها بعد «طوفان الأقصى»، حيث تعرضت لأكثر من مرة للقصف مع زملائها من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي.
وفي ظل تصاعد الأحداث واستهداف الاحتلال الاسرائيلي الصحافيين والإعلاميين الذين يغطون الأحداث في قطاع غزة لفضح جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق المدينيين والاطفال والنساء العزل، قام وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري بمبادرة إنسانية بإحضار مراسلة تلفزيون الكويت بقطاع غزة الزميلة سعاد الامام مع اولادها وزوجها بعد ان اشتدت الاوضاع هناك وزادت وحشية الاحتلال الاسرائيلي باستهداف المنازل والمستشفيات بالقطاع.
الجهود التي قام بها وزير الاعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري جهود يشكر عليها للمحافظة على حياة المراسلة سعاد الامام وأسرتها، خصوصا ان العيش بقطاع غزة أصبح من المستحيلات بسبب الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي يوميا بحق اهل قطاع غزة العزل.. شكرا وزير الإعلام والثقافة.

MENAFN05022024000130011022ID1107813638

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