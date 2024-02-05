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((مدينة الأحلام)) جديد ((الإذاعة)) في رمضان

2/5/2024 11:24:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري
بحضور الوكيل المساعد لقطاع الاذاعة بالتكليف د.يوسف السريع، تم ظهر أمس تسجيل حلقات المسلسل الفنتازي «مدينة الأحلام»، تأليف أحمد عبدالحميد الرفاعي، وإخراج غادة السني، وتمثيل: د.طارق العلي، منى شداد، أحمد السلمان، ونخبة من الممثلين الشباب، وذلك في استديو الدراما بإذاعة الكويت.
المسلسل سيبث يوميا في شهر رمضان عبر اثير اذاعة البرنامج العام، وتدور أحداثه حول الملك سلطان وزوجته الأميرة كهرمان وأولادهم الأميرة جمان والأمير عدنان والأمير زمان الذي يتعرض للاختطاف بعد أن عاد من مدينة الكرابيس هو وزوجته ست الحسن.
العمل يعتبر الجزء الثالث للسلسلة التي كتبها الكاتب أحمد عبدالحميد الرفاعي، حيث تمت كتابة الجزء الأول مدينة السلام والأميرة كهرمان، والذي عرض في سنة 2022، وكذلك مدينة الكرابيس الجزء الثاني وامتداد لهذه السلسلة، حيث توضح رحلة «زمان» بعد ان ذهب إلى مدينة الكرابيس وكيف استطاع أن ينتشلها من وضع الفقر والإهمال وهجوم قطاع الطرق عليها لتكون واحدة من أفضل المدن.

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