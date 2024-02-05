((طلت)).. رسالة حب للكويت وأميرها

«ماشي موده» و«أبشكر حبك» جديده مع دشتي والمسلم

ياسر العيلةتعاون جديد جمع الملحن القدير فهد الناصر والنجم القطري فهد الكبيسي من خلال أغنية خاصة بصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم في البلاد، والأغنية تحمل عنوان «طلت»، من كلمات مزيد الوسمي، ألحان وإشراف وتنفيذ فهد الناصر، توزيع بشار الهندي، مكساج جاسم محمد، إنتاج تلفزيون دولة الكويت، وتقول بعض كلماتها:يا سيدي دربك خضر وارقى سنودواللي تبيه آمر وحنا نضمنهطلت تغيض الشمس والعالم شهودكل من يقول الصبح هذا موطنهيا دار عز ودار خير ودار جودوالشعر صح لسانه وصح بدنهالفضل لله والعلم فوق العمودوالشعب وافي والحصون محصنهوسبق أن تعاون الناصر والكبيسي من قبل في عدد من الأغاني، منها «قطر»، كلمات علي الخوار، و«سيد اللعب» كلمات مشاري الحديبي، و«من أخو روضة» كلمات شهاب الشمراني.من جانب آخر، من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة طرح العديد من الأعمال الجديدة من ألحان فهد الناصر التي تعاون من خلالها مع عدد من نجوم الأغنية الكويتية والخليجية، منها عملان في الألبوم الجديد للمطرب إبراهيم دشتي المتوقع طرحه قريبا، من إنتاج شركة روتانا، وهما كلمات الشاعر المتميز سعد المسلم، الأول بعنوان «ماشي موده» توزيع المايسترو وليد فايد، والثاني «أبشكر حبك» توزيع حسام كامل.