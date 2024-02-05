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كويت السلام والأمان

2/5/2024 11:24:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) متفائلون بأن المرحلة المقبلة، إن شاء الله، ستكون كلها خير وبركة على الكويت وأهلها جميعا، لأننا بين أيد أمينة، وفي قلوب محبة للوطن وأهله، وهذا التفاؤل الذي أشعر به، بل يشعر به كل الكويتيين، لم يأت من فراغ بل إن له أسبابه، ونتائجه التي يراها الجميع.
ونبدأ بمنبع الحكمة، صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، الذي نرى بفضله بوادر الخير تطل على الكويت، من خلال ما نلمسه من استتباب الأمن، واستقرار الأوضاع والراحة التي يحس بها جميع من يعيش على أرض الكويت من مواطنين ومقيمين.
إننا نتحدث ونركز أكثر على الحالة الأمنية التي ـ في اعتقادي ـ وصلت إلى قمة استقرارها، وهذا الأمر نابع من بعد النظر الذي يتمتع به سموه، وخبرته الكبيرة في هذا المجال، ومن ثـــم فقــد كـانت أوامره صارمة وحازمة، فــي الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه اللعب بأمن البلاد، وعدم التهاون مع كل من يحاول أن يزعزع الاستقرار الذي تنتعم به الكويت منذ تأسيسها واستقلالها.
إن المنظومة الأمنية قد اكتملت، تلك التي اضطلع بها بجدارة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، وكان خير من نفذ القرارات المصيرية، وجعل من الكويت واحة أمن وأمان لنا جميعا، هذه هي الحقيقة التي يجب أن نكون على بينة بها.
في سياق متصل، فإن الثقة الأميرية التي منحت لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد صباح السالم، كانت في محلها، وها نحن نرى الأفعال قد تحققت على أرض الواقع، من خلال اختيار وزراء من ذوي الكفاءة والخبرة، لتسلم حقائبهم الوزارية، وإدارة البلاد إلى بر الأمان والخير والسلام.
حقيقة إننا لفخورون بأن تكون الكويت دائمة الاستقرار ويعيش فيها الناس في اطمئنان وسلام، رغم ما يحيط بنا من بلدان تعاني من افتقاد الأمان، وتعيش مأساة الحروب والنزاعات، وهذا السلام هبة ونعمة من الله منحها الكويت، بفضل أيادي أهلها الطيبة، والمساعدات التي بلغت مبلغها، ووصلت إلى أماكن يكاد لا يعرف عنها أحد في العالم.
إننـــا نحمد الله على الخير الـــذي نعيــش فيــه، وأخص الأمان، الـــذي لا تضاهيه نعمة، ففيه يعيش الناس ويتمــكنون من تربية أولادهم وممارسة حياتهم والاستمتاع بالحياة، ومن دونه لا استقرار ولا راحة ولا تطوير.

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