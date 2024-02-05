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تغيرات متسارعة

2/5/2024 11:24:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ان هناك تغيرات متسارعة كبيرة تحدث في عالمنا وما هو قناعات قديمة ثابتة في القوة والسيطرة انتهت وأصبحت «متحولة» و«مختلفة» مع الاتجاه الحتمي السائر قطعا إلى عالم متعدد اقطاب القوة العالمية، وهذا واضح لمن يراقب الحدث الدولي وتطوراته من خلال زاوية التحليل «العلمي» «المحايد» والقراءة الجيوبولوتيكية لما سيجري وسيحدث من حولنا الذي يكشف في وضوح اننا نعيش حاليا ضمن «مرحلة انتقالية» سيكون علينا معها مواجهة ما هو «جديد» و«متغير» و«مختلف» في النواحي الأمنية والعسكرية والتجارية والثقافية.
ان من حسن الحظ ان هناك «وعيا» وادراكا موجودين ومتوافرين لتلك المسألة عند القيادات السياسية العربية الذين فهموا واستوعبوا هكذا انتقال ولذلك التغيير، ولذلك هناك ترتيبات تجري على قدم وساق مع هذه الأوضاع الجديدة، حيث تبحث في طبيعة الحال كل دولة عما فيه مصلحتها وما يتماشى مع الانتقال من عالم احادي القطب إلى عالم متعدد الأقطاب ومن هذه الأقطاب «الجديدة» جمهورية روسيا الاتحادية، حيث من الاخبار الممتازة ان هناك تضاعفا لصادراتها إلى دولة الكويت في العام 2023 إلى اربع اضعاف، وكذلك أصبحت روسيا، حسب ما نقلته وكالة «سبوتنيك» الإخبارية الروسية، من اكثر الدول نشاطا كمورد للسلع إلى الكويت، وأشار في هذا الصدد الكسندر دانيلتسيف مدير معهد سياسة التجارة في الجامعة الوطنية الروسية إلى ان صادرات بلاده إلى دولة الكويت تتمثل في منتجات الصناعات بالإضافة إلى المنتجات الزراعية وخاصة الحبوب، وبالتالي أصبحت الكويت سوقا «آمنا» وذات امدادات متواصلة وبعيدة عن أجواء صراعات «الانتقال» الدولية.
من ناحيتنا نقول: ان ما تقوم به الكويت هو مؤشر «إيجابي» وتحركات جيدة وعلينا الإشادة بها مع تمنياتنا في تطويرها للأفضل مع جميع الاقطاب الجديدة، وأيضا الانطلاق الاوسع إلى الدعوة إلى العمل المشترك على مستويات اعلى واكبر، وادخال «الجماعات التجارية المحلية» في الرأي والمشورة والمشاريع ضمن مخططات الدولة الرسمية لكي نتحرك مصلحيا كـ «دولة» و«مجتمع» مع الواقع الدولي الجديد القادم إلى العالم بما يلزمنا ونحتاجه من «أدوات» سياسية وتجارية ومؤسساتية وترتيبات إدارية وتنسيق وتعاون، حتى نكون بذلك مع تلك «الأدوات» قادرين ان نتكيف وان نتعامل مع واقع تعدد الأقطاب ضمن مصلحتنا الوطنية والقومية.
ان هذه «الإيجابية الكويتية» الموجودة في التأقلم والتكيف على خط التنفيذ «لا» تنفصل عن التوجه العام لإخواننا «العرب»، حيث هناك حركة مشابهة ضمن هذا المسار «الصحي» «البراغماتي» مع انضمام السعودية والامارات ومصر إلى منظمة البريكس، هذا كله يؤكد ما ذكرناه في الأعلى عن بعد نظر القيادات السياسية في المنطقة ومؤسسات الدولة العاملة وحيادها بعيدا عن مشاكل الآخرين التي (ليس لنا فيها «لا» ناقة و«لا» جمل).

MENAFN05022024000130011022ID1107813634

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