محراب قد نلجأ إليه عندما تضيق بنا السبل، ما الحب؟ وكيف ينشأ؟ هل هو شعور احتياج، أم أمان، أم إشباع؟ ذلك الشعور الذي احتار في وصفه الأدباء والفلاسفة، لو سألنا أنفسنا: هل سنظل نكن تلك المشاعر لمن نحب حتى لو فقد كل المقومات لذلك؟من ناحية فلسفية، شعور الحب مرتبط بالدرجة الأولى بإشباع الحاجة، حيث يحب الطفل أمه لأنها مصدر إشباع لحاجاته التي تبقيه على قيد الحياة، ويحب الأب ابنه لأنه يعتبره امتدادا له ولاسمه وأنه هو من يجعل وجوده ممتدا بعد مماته، نحب صديقا لأنه يكمل شعورا لدينا، ويسد فراغا ببث السعادة والأمان، ويحب الرجل المرأة ليشبع جوانب اجتماعية عاطفية لديه، والمرأة كذلك.. قس على ذلك حب الجمادات من طعام وممتلكات، وكل حب له دوافعه وأسبابه.وليس هناك حب يشبه حبا، ربما حتى لو كان حبا من نفس النوع كحب الأم لأبنائها. فكر فقــــط بنماذج لأمهات حولك، وتــــأمل كيف هو حب كل منهن بدوافعه وطريقة التعبير عنه.إذن الإنسان في المقام الأول يحب نفسه ويسعى خلف ما يغذي هذا الحب ويرويه، فالأساس حب النفس عندما يكون حبا سليما متزنا موزونا متى ما أحببت نفسك وتقبلتها بكل ما فيها، فالنفس البشرية ليست ملائكية، ويبقى الفرق بين الناس في فهمهم لتلك النفس وتهذيبها وتكوينها بالنهوض بكل جميل فيها وردع كل صفة تدفع الإنسان لأذية الآخر وبالتالي أذية نفسه، ففي المقولة الموروثة «الشر يعم والخير يخص»، لو فسرناها من زاوية أن الشر يعم بفعل كل ذي سلطة استخدم سلطته بإفشاء الحروب مكان السلام وآثر الظلم على العدل والسماح بالسرقات ولم يسع إلى حفظ المال وتوظيفه في عجلات التنمية التي تحتاجها البلاد.إن حـــب النفس يعني احترامها والحفــاظ عليها والترفع بها عن كل مشين يناقض الفطرة السليمة. والحب إذا وظفه الإنسان بشكل صحيح في نفسه أولا ثم أسرته ومجتمعه ثم العالم أجمع يكون كفيلا بأن يثمر ذلك الحب حوله، ويصل به إلى توازن نفسي رهيب، فتصب كل طاقته في تنمية نفسه وفهمها.أشبه قوة الإنسان الكامنة بطاقة عظيمة قد يستخدمها البعض بصنع قنبلة موقوتة تدمر كل ما حولها، وقد يوظفها الآخر بصنع طاقة متجددة كمولدات الطاقة تبث روح الأمل والحب وتنشر الخير وتعمر الأرض، قوة طاهرة لا يدنسها الشر مهما انتشر.لنسع إلى الخير وننبذ الشر بكل صوره، لنمرر كل ما نقوم به على صومعة الحب تلك، مهما اختلفت مذاهبنا وتوجهاتنا، لننبذ الفرقة والتدمير والغش والخداع والسرقة والظلم، لنقم الخير في نفوسنا، وليس أي خير، خير تكسوه القوة بقوة صاحبها وثباته ووضوح طريقه وأهدافه، فالخير يعم إذا كان صاحبه قويا، والشر يخص ويضمحل متى ما صدحت منابر صوامعنا بكل ما أوتيت من قوة بوجه الشر الأشر.

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