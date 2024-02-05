السلام بالنظر والإيماء بالإشارة

MENAFN - Al-Anbaa) حرصا من وزارة الصحة على صحة وسلامة المعزين في المقابر، صدر القرار الخاص بعدم المصافحة باليد لمواساة أهل الفقيد، وذلك في إطار الاجراءات الاحترازية لمنع انتقال العدوى تماشيا مع ظروف تشمل كل انحاء الكرة الارضية بسبب كثرة التعداد البشري وسهولة انتشار الفيروسات المستحدثة في العالم.

كما يأتي ذلك القرار حرصا على صحة المُسنين ومن يشكون ضعف المناعة الجسدية، وتفاديا لنقل الامراض من شخص إلى آخر، وذلك بهدف تقليل عدد المصابين والمرضى وما يتعرضون له من آلام قد تؤدي للوفاة، وايضا لتخفيف العبء عن وزارة الصحة نظرا للانتشار السريع للعدوى من شخص إلى آخر في التجمعات كالعزاء.

ونقول هنا حبذا لو يسري هذا الحظر على تجمعات العزاء للنساء وفي صالات الأفراح في المناسبات، وكذلك زيادة التوعية الصحية للجميع سواء رجال او نساء، حتى نتجنب التهاون واللامبالاة والجهل بأبسط وسائل نقل الأمراض وهي الاحتكاك المباشر بين المريض أو الحامل لفيروس المرض وللطرف الآخر، وهناك مع الأسف الشديد من يذهب لتقديم واجب العزاء أو حضور الأعراس في القاعات او المناسبات وهو مريض ولم ينته من فترة النقاهة والتي تعتبر هي فترة حضانة الفيروس النقالة للآخرين، ثم يسرع إلى عناقهم دون مراعاة شروط السلامة الصحية له ولغيره وذلك دون قصد منه وإنما من باب الجهل.. فرفقا أيها الرجال والنساء بآبائنا وأمهاتنا وبأبنائنا حتى لا يصابوا بأمراض من تلك المناسبات ومن ثم الدخول للمستشفى وهم في غنى عن ذلك الظرف الذي فرض عليهم بسبب عدم توعية بعض البشر.

كل ذلك يعتمد على ما يملكه الشخص من ثقافة علمية وصحية وتوعوية في الحفاظ على صحته وصحة الآخرين من حوله.

ولا ضرر من الإيعاز بالإشارة او بالنظر وبعبارات عن بُعد للسلام أو تقديم التعازي او التبريكات في جميع انواع المناسبات والتجمعات البشرية، دون ملامسة الوجه او مصافحة اليد او بالعناق وخصوصا في التجمعات النسائية.نعم أنا أوافق على هذا القرار الذي أصدرته وزارة الصحة وعمدت لتنفيذه البلدية في مقبرة الصليبخات واتمنى أن يشمل ذلك جميع المناسبات للنساء والرجال، فصحة الإنسان اهم من المجاملات وتحديدا بعد عام 2019 بعد انتشار وباء كورونا الذي راح ضحيته الملايين من جميع انحاء العالم.ولا ننسى ايضا ان قرار حظر وزارة الصحة له عدة فوائد اخرى منها سهولة الحركة والإسراع في طابور الانتظار لتقديم التعازي، وكي لا نرهق أهل المتوفى بسبب الوقوف طويلا، والناس اليوم لديهم الكثير من الانشغالات والواجبات والوقت ثمين وخصوصا اننا في عصر العولمة والسرعة، والانسان العملي المنجز خير من الإنسان البطيء الذي يقف ليتحدث كثيرا مضيعا للوقت، وهذه النقاط الانتقادية تسري على جميع المناسبات والتجمعات ايضا.