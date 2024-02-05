مترو الكويت

لله الحمد والمنّة نحن في دولة تسعى دائما لرفاه شعبها وتعد الخطط تلو الخطط لجعل حياته أفضل وأيسر.

من تلك الخطط التنموية الجبارة التي ستغير مفهوم النقل العام في الكويت إلى الأفضل والأحسن هي إنشاء مترو على امتداد الدولة من جنوبها لشمالها ومن غربها لشرقها.

لذلك هذه المقالة هي مساهمة في النقاش الجاري حاليا هل يطرح المترو كمناقصة أم مزايدة؟

في أخبار المترو حول العالم شدني خبر من دولة مصر عن طرح الحكومة المصرية ووزارة النقل بالذات محلات تجارية واستثمارية ومطاعم وكافيهات على نظام مزايدة يحصل على الحق في استثمار تلك المحلات وتأجيرها. تلك المحلات تقع بمختلف محطات المترو.

الفكرة عظيمة على بساطتها وبإمكاننا في الكويت لو طبقناها نحصل على تصميم وتنفيذ المترو مجانا وفوقها رسوم كذلك.

شلون؟!

جميع المولات الضخمة ومراكز التسوق سواء في الكويت أو العالم كله تعاني أحيانا من قلة الزبائن بحكم الدوامات والمدارس وانشغال أغلب الناس عن بذل جهد للذهاب للسوق الا في العطل الرسمية وإجازات نهاية الأسبوع، حيث تمتلئ الاسواق.

فما رأيك لو تقول للمستثمر مستعد لتزويدك بأكثر من 200 ألف شخص يوميا يمرون أمام محلاتك ويتجولون في المول الكبير الخاص بك على مدار اليوم بحكم استخدام المترو من عشرات الآلاف من الأشخاص يوميا، ومن بين عشرات الآلاف الذين سيستخدمون المترو لو ألفين أو ثلاثة أو حتى 200 و300 شخص تسوقوا واشتروا من محلاتك وكوفيهاتك ومطاعمك فأنت الرابح.

الفكرة باختصار حق استثمار محطات المترو مقابل تكلفة تصميمه وبنائه، وهو أمر مسبوق ومعمول به في بعض دول العالم وهي عبارة عن بناء المنشأة بالكامل على حسابك مقابل حقك الحصري في استثمار مواقعها التجارية لمدة محدودة تعود بعدها للدولة.

نقطة أخيرة: الفكرة لا أدعي اختراعها ومتأكد من تداولها ونقاشها في الجهات المختصة بمترو الكويت بطريقة افضل وأذكى هي فقط مساهمة نحو دعم فكرة المترو، والذي باعتقادي البلد بحاجة ماسة له.





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