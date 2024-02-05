Tuesday, 06 February 2024 07:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رفرف يا علم بلادي

2/5/2024 11:24:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد قام برفع علم البلاد إيذانا ببدء احتفالات البلاد بالعيد الوطني وعيد التحرير.. وللعلم أسماء منها البيرق، وكنا ونحن صغار نغني عندما تعبر السيارة اللوري بوابة السور إلى الشامية ونردد «طلعنا من باب السور.. بيرقنا بيرق منصور»، وكنا نلعب ونحن صغار في ساحة البنديرة ضمن قصر السيف، وكنا أيضا نسمي العلم البنديرة، ويسمى لغويا «الراية»، وكانت تغنى براية بلادي.
ومشاركة من محافظي البلاد فقد قاموا أيضا بدورهم برفع علم البلاد في مواقع محافظاتهم، وذلك للمشاركة في احتفالات الكويت بالعيد الوطني الذي يرتبط باستقلال الكويت وعيد التحرير من الغاصب المحتل.
وعلم الكويت القديم كان باللون الأحمر، وكانت تخط على جانبه عبارة «لا إله إلا الله.. محمد رسول الله»، حتى أعلن أمير الكويت الراحـــل الشيـــخ عــبدالله السالم، رحمه الله، الذي ألغى اتفاقية الحـــماية البريطانية، استقلال دولة الكويت ذات الســـيادة، وتـــماشيا مع الاستقلال استبدل العلم القديم بالعلم الحالي ذي الألوان الأربعة الأخضر والأبيض والأحمر والأسود، واختار أبو الدستور الشيخ عبدالله السالم ألوان علم الاستقلال تماشيا مع شعر للشاعر صفي الدين الحلي: بيض صنائعنا.. سود وقائعنا.. خضر مرابعنا.. حمر مواضينا.
كان أن رفع الكويتيون النواخذة (البحارة) علم الكويت القديم ذا اللون الأحمر في أسفارهم، وكثيرا ونحن صغار كنا نرفع العلم الأحمر وكنا نحييه في طوابير الصباح وعند إقامة معسكرات الكشافة.
فقد تنقل البحارة الأوائل في سفنهم في أسفارهم إلى الهند وشرق أفريقيا وظل هذا العلم يرفع على كل السفن الكويتية لتؤكد أن لأهل الكويت الدور في تطوير بناء الكويت ووضع الأساسيات الأولية.. ثم أصبح العلم الجديد راية الكويت في المحافل الدولية وكان أن قام الشيخ أمير الكويت الراحل سمو الشيخ صباح الأحمد، عندما كان وزيرا للخارجية، برفع علم الكويت إلى جانب أعلام الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة. وتحت الراية الجديدة قامت دولة الكويت بإنشاء العديد من المؤسسات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية لتعلن عن قيام دولة حديثة لتسهم مع دول العالم في بناء وتطوير المجتمع الدولي.
وقد ردد شادي الخليج أنشودة خاصة بالعلم مطلعها:
علم الكويت سلمت خفاق البنودي
وسموت كالطود الأشم على حدودي
بك نفحة من عطر ماضينا التليدي
بك ومضة من عهد طارق والوليدي
وللمطرب الكبير سعود الراشد أغنية جميلة تقول كلماتها:
رفرف يا علم بلادي
فوق السهل والوادي
ونحن إذ نحتفل بأعيادنا الوطنية وأعياد تحرير بلادنا فإننا يتوجب علينا أن نحيي الرجال الذين أقاموا الأساسيات الأولية في بناء الكويت الحديثة.
كذلك لابد أن نحيي رجال التحرير وعلى رأسهم سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، طيب الله ثراه، الذي قاد معركة التحرير. فتحية إكبار لهؤلاء الرجال الذين على أكتافهم تم بناء دولة الكويت الحديثة.
من أقوال المغفور له بإذن الله تعالي سمو الشيخ صباح الأحمد - طيب الله ثراه: «المواطنة الحقيقية تقاس بما يقدم للوطن من عطاء وإخلاص وولاء وتضحية وفداء».
والله الموفق.

MENAFN05022024000130011022ID1107813630

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث