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الأردنيات يتابعن إنجاز النشامى وسط أجواء رياضية عائلية

2/5/2024 11:24:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان - ساهم الأداء المميز والنتائج الفنية والإنجاز غير المسبوق للمنتخب الوطني لكرة القدم في بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023، في بث روح إيجابية وفرحة في نفوس العائلات الأردنية، وسط الظروف الاستثنائية التي تسيطر على المجتمع الأردني هذه الأيام، تضامنا مع الشعب الفلسطيني ورفضا للعدوان على غزة.
وعاشت العائلات الأردنية أوقات جميلة، وهي تتابع منتخب النشامى يتجاوز الدور الأول من البطولة ويتخطى المنتخب العراقي في منافسات دور الـ16، ويسجل الإنجاز بالتأهل للدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته في البطولة القارية.
وفرضت البطولة أنماطا على كل أفراد الأسرة الأردنية من خلال شغف متابعة المنتخب بشكل دائم، لم تعد حكرا على الشباب، بل أصبح اهتمام الفتيات ومن مختلف الأعمار واضحا، إذ نرى إحداهن تتعمق في متابعة المباريات وتحلل مجريات المباريات وتشيد باللاعبين، وأخرى ترصد على مواقع التواصل الاجتماعي كل أخبار النشامى، كما أن الدعاء من "الحجات" بالتوفيق للنشامى يبقى حاضرا.
وحرصت "الغد" على التواصل مع عدد من السيدات اللواتي تابعن مباريات منتخب النشامى في البطولة عبر القنوات الفضائية والمقاهي والهواتف النقالة.
وتؤكد المهندسة سناء عواد، أن "النشامى" خطف قلوب الأردنيين والأردنيات، وقدم صورة فنية مميزة، ومباريات للذكرى، وقالت: "أحرص دائما على متابعة جميع مباريات المنتخب في المقهى برفقة عدد من صديقاتي، بسبب الأجواء الحماسية التي نعيشها طيلة المباراة داخل المقهى، المنتخب شكل حالة وطنية، والأمل كبير في الفوز بمباراة نصف النهائي على المنتخب الكوري الجنوبي".
وتضيف عواد: "جميع اللاعبين قدموا مباريات جيدة من الناحيتين الفنية والبدنية وخصوصا المهاجمين، والحقيقة أن المدير الفني الحسين عموتة ترك بصمة على أداء اللاعبين ونتائج المنتخب".
من جهتها، تقول الموظفة ختام علي: "إنها تهتم هي وزوجها وأبناؤها بمتابعة مباريات المنتخب في أجواء عائلية، وتضيف: "أطلب من زوجي موعد مباريات النشامى، حتى يتسنى لي الإعداد المسبق للمأكولات أو شراء المكسرات، ما يضفي أجواء ممتعة وحماسية إلى متابعة وتشجيع المنتخب الوطني".
وأردفت: "أعتبر مباراة المنتخب الوطني مع نظيره المنتخب العراقي أجمل وأروع مباريات النشامى في البطولة حتى الآن، وخصوصا بعد تسجيل التعادل والفوز في الدقائق الأخيرة من الوقت بدل الضائع في لوحة فنية رائعة".
أما الطالبة الجامعية رنا يوسف فقالت: "أصبحت كرة القدم تستهوي الفتيات الكبار والصغار. وخصوصا مباريات المنتخب الوطني في بطولة كأس آسيا حاليا، لدي انشغالات كثيرة وخصوصا الدراسية، ولكن أهلي يتابعون المباريات بشغف، والأجمل أن والدتي تهتم أيضا بحضوري مع الأسرة لتشجيع النشامى في البطولة، كما تهتم والدتي بشراء الحلوان عقب فوز النشامى في كل مباراة".
وأضافت، أن الثلاثي موسى التعمري ويزن نعيمات وعلي علوان، شكل رعبا لدفاعات المنتخبات من خلال التحركات المدروسة، مبينة أن المدير الفني عموتة قدم منتخبا مميزا خلال منافسات البطولة".
وأكدت المعلمة تمام غالب، أن الوضع بات مختلفا اليوم، حيث أصبح ارتياد المقاهي في الأردن ومتابعة وتشجيع المنتخب الوطني أمرا طبيعيا، بعد أن كان حكرا على الذكور في أوقات سابقة. وأضافت: "متابعة مباريات منتخب النشامى في البطولة الآسيوية بالنسبة لي من "الكوفي شوب" مع صديقاتي رائعة وجميلة ولها طعم خاص جدا، حيث تسمح بأجواء من التشويق والمتعة".
وتقول الممرضة وفاء كمال: "تفرض علي ظروف عملي متابعة مباريات منتخب النشامى مع المرضى في المستشفى أحيانا على القنوات الفضائية وأخرى عبر الهاتف، وساهم النشامى في زرع الفرح والأمل في نفوس المرضى، من خلال الانتصارات والنتائج المميزة".
وتوقعت كمال أن يتأهل المنتخب للمباراة النهائية من خلال ملحمة كروية في مباراة اليوم أمام المنتخب الكوري الجنوبي، وأضافت: "أنا متابعة لمسيرة الكرة الأردنية منذ سنوات، هناك علامات إيجابية في الناحية الفنية، وبصمات المدير الفني عموتة واضحة على أداء المنتخب، كل التوفيق للنشامى".
الحاجة أم سمير التي تتابع مباريات النشامى مع أحفادها في جمعات عائلية، قالت: "منذ فوز منتخب النشامى على المنتخب العراقي، والمنسف حاضر قبل وبعد كل مباراة للمنتخب، جمعت مباريات المنتخب أبناء العائلة ووحدت الصفوف".
وتحمل الطفلة سارة شاكر، العلم الأردني أمام التلفزيون وتشجع منتخب النشامى وتهتف باسمه، قائلة ببراءة الأطفال: "الأردن سيفوز في مباراة كوريا الجنوبية، ويزن نعيمات والتعمري سيسجلان، والدتي وعدتني برحلة إلى جرش بعد فوز المنتخب بلقب البطولة".

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