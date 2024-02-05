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تعرف على نظام مباريات كأس العالم 2026

2/5/2024 11:23:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سيكون مونديال 2026 هو الأول في تاريخ نهائيات كأس العالم التي انطلقت في الأوروغواي عام 1930، الذي سيقام بمشاركة 48 منتخباً سيتنافسون في ثلاث دول هي الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك وسيخوضون مبارياتهم في 16 مدينة.

وستتوزع المنتخبات المتأهلة إلى البطولة على 12 مجموعة كل مجموعة تضم 4 منتخبات وسيتأهل أول وثاني كل مجموعة من دور المجموعات بالإضافة لأفضل 8 منتخبات ستحصل على المركز الثالث ليصبح بذلك مجموع المنتخبات المتأهلة إلى الدور الثاني من البطولة 32 منتخباً لذلك فلأول مرة في تاريخ كأس العالم سيقام دور إضافي هو دور الـ32، لذلك فإن المراحل الإقصائية في البطولة ستضاف إليها مرحلة جديدة.
وبناء على كل ذلك سيخوض المنتخب الفائز بلقب كأس العالم 8 مباريات بعد أن كان منتخب الأرجنتين خاض "على سبيل المثال" 7 مباريات في نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022.

وبزيادة عدد المجموعات وعقب وجود دور إقصائي إضافي، تم زيادة عدد مباريات البطولة من 64 مباراة إلى 104 في المونديال القادم.
وعلى الرغم من زيادة عدد المنتخبات وعدد المباريات، فقد نظم الاتحاد الدولي لكرة القدم روزنامة بطولة "كأس العالم 2026" بحيث تكون تجربة ممتعة للجماهير المشاركة كما ستحصل المنتخبات المشاركة في البطولة على أوقات راحة مناسبة بين مبارياتها.

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