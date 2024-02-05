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البلقاء التطبيقية تحصل على الاعتماد البريطاني

2/5/2024 11:23:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) منح مجلس هيئة الاعتماد للكليات والجامعات الدولية البريطاني (ASIC- UK) جامعة البلقاء التطبيقية الاعتماد الدولي لمدة أربعة أعوام وبمرتبة الجامعة المتميزة (Premier).

وقال رئيس الجامعة الدكتور أحمد العجلوني، إن الجامعة استطاعت تلبية معايير الاعتماد كافة، وهي المباني والصحة والسلامة، والحوكمة والإدارة والموارد البشرية، والتعليم والتعلم والبحث العلمي، وضمان الجودة وتحسينها، ورعاية الطلبة، والبرامج والدرجات والمؤهلات الأكاديمية، والتسويق واستقطاب الطلبة، والأنظمة الأكاديمية والإدارية.

كما حققت الجامعة تقييماً مرتفعاً ومتميزاً في ستة من هذه المعايير، بالإضافة إلى الاعتماد الكامل لمدة أربعة أعوام بمرتبة الجامعة المتميزة لكلياتها ومراكزها ووحداتها ودوائرها كافة.

وبين العجلوني، أن الحصول على الاعتماد البريطاني يعد إنجازاً مهما يضاف إلى سجل الإنجازات المتتالية التي تشهدها الجامعة، مؤكداً أن الجامعة ملتزمة بتحقيق رؤيتها ورسالتها المتضمنة تقديم تعليم عالي الجودة.

وأضاف أن الجامعة مستمرة بالعمل والتحضير للحصول على الاعتمادات الدولية لتخصصاتها، والتي من شأنها تعزيز مكانة الجامعة العالمية، مشيرا إلى أن الجامعة وضمن خططها التحسينية من المؤمل أن تعزز إنجازاتها المتسارعة في مجال الاعتمادات والتصنيفات وضمان الجودة الدولية والعمل على استدامتها.

وأكد العجلوني أن التحضير والتقدم للحصول على هذا الاعتماد بدأ منذ أكثر من عام ونصف وبتشاركية من أسرة الجامعة، وخضعت لسلسلة من عمليات التقييم على مدار عام كامل، وكان آخرها نهاية العام الماضي زيارة وفد من هيئة (ASIC) للجامعة لمدة أسبوع بهدف تقييم المعايير الثمانية التي يتضمنها الاعتماد، والتي تشتمل على أكثر من 250 مؤشرا ومقياسا لضمان جودة.

يذكر أن هيئة (ASIC) الدولية هي هيئة مستقلة معترف باعتمادها من قبل حكومة المملكة المتحدة، وعضو في مؤسسة الجودة البريطانية، وعضو في مجلس اعتماد التعليم العالي الأميركي، وعضو في الشبكة الأوروبية للتعليم الإلكتروني والهيئات الدولية التي تسعى لضمان جودة التعليم الدولي.

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