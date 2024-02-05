المومني لـالغد: العتبة تحقق التنافس بين الأحزاب

MENAFN - Alghad Newspaper) محمد سمور الرنتيسي وغادة الشيخ

- الانتخابات لا تتجاوز 20 % من طموحات حزب الميثاق

- لسنا حزب الشخص الواحد ونركز على المؤسسية

-نحن الحزب الأكبر من حيث عدد المنتسبين

-نتوقع زيادة الإقبال على الانتخابات النيابية 5 أو 6 %



- خوف الأردنيين من التحزب في تناقص مستمر

-"الميثاق" سيغير شكل الانتخابات نحو البرامجية

يصف أمين عام حزب الميثاق الوطني، العين الدكتور محمد المومني، مشروع التحديث السياسي الذي تشهده المملكة بالـ"تاريخي"، قائلا إن ما طالبت به القوى السياسية، لا سيما المعارضة منها، منذ العام 1989، حصلت عليه في 3 أشهر من عمر اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

وأضاف المومني، في حوار مع "الغد"، قائلا "بعد أن تم تعديل الدستور وتعديل قانوني الانتخاب والأحزاب، أصبح النقاش حول التحديث السياسي واقعا معاشا أكثر وضوحا، وبالتالي نسير بخطوات عملية نحو الوصول لنتائج تحديث المنظومة السياسية".

وأشار إلى أهمية الوصول إلى قائمة وطنية تشكل ثلث البرلمان المقبل، معتبرا أن لذلك "فوائد كبيرة لأن الناخب الأردني سيجد نفسه ضمن بوتقة وطنية شاملة، وليس ضمن هويته الضيقة، كما أن القائمة تعطي قوة كبيرة للعمل الحزبي، لا سيما أنها أصبحت مغلقة، والأحزاب هي من سترتب قوائمها".

وقال المومني الذي سبق أن شغل حقيبتي الإعلام والشؤون السياسية والبرلمانية، إن ما سبق يأتي امتدادا لمطالب تاريخية، تُعطي دفعة قوية للعمل السياسي، مؤكدا "أن المنافسة بين الأحزاب في القائمة الوطنية، ستعطي دفعة قوية للبرامجية في العمل الحزبي، وهي كلمة السر في المرحلة الحالية"، ومتطرقا في الوقت ذاته إلى أن "العتبة الانتخابية" ستظهر حجم قوة الأحزاب في الانتخابات المقبلة، ذلك أن الحزب الذي لا يستطيع الحصول على 50 ألف صوت، هو حزب ضعيف.

وبشأن استعداد حزب الميثاق الوطني لخوض السباق نحو البرلمان المقبل، عبر المومني عن ثقته بأن الحزب "سيغير شكل الانتخابات المقبلة نحو البرامجية، والناخبون سيذهبون يوم الانتخابات لخياراتهم التي طرحتها برامج الأحزاب".

وأضاف "نحن في الميثاق، سنخوض الانتخابات كافة، سواء البرلمانية أو البلدية أو النقابية أو اللامركزية والطلابية"، لكنه شدد بهذا الخصوص على أن "الانتخابات لا تشكل أكثر من 20 % من طموحات الحزب، فالحزب يريد أن يخلق حالة ميثاقية وطنية بأن تكون مبادئه وثوابته وبرامجه منتشرة بين كل أطياف المجتمع بمختلف أنحاء المملكة".

وتوقع أن تزداد نسبة التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة، لتقفز من نحو 30 % في الانتخابات الماضية، إلى ما يقارب 36 %، مشيرا إلى أن التركيز ينصب على "معيار المشاركة السياسية، ومعيار البرامجية والتنافسية، وتحقيق المعايير الدولية في إدارة العملية الانتخابية، وهو الأهم".

واعتبر "أن الانتخابات المقبلة ستكون محطة، والأحزاب القوية ستكون جاهزة لها، ونحن في الميثاق سنكون مستعدين لخوضها على قاعدة برامجية وتنافسية، فيما يكمن أحد جوانب أهمية الانتخابات بأنه يعكس درجة المؤسسية الموجودة في كل حزب".

وفيما يتعلق بموقف الحزب من مطالب تعديل "العتبة المحلية"، قال المومني "إن التعديل عليها توافقي لإحداث تجانس تشريعي، ونعتقد أنه لا يمس جوهر القانون، وإنما يحقق درجة أعلى من التنافسية بين الأحزاب وممثليها".

وفي إجابته عن سؤال حول أبرز نقاط قوة الحزب، قال المومني "نحن الحزب الأكبر من حيث عدد المنتسبين، ونفتخر بطرحنا المتزن العاقل المبتعد عن الشعبوية، والقابل للتطبيق، حيث نحاكي الظروف السياسية والاقتصادية بعين واقعية تحترم عقول المواطنين وموقفنا كحزب وسطي".

ومن بين نقاط القوة الأخرى، كما يرى المومني "أن الحزب ممتد في جميع أرجاء الوطن جغرافيا وديموغرافيا، ويمثل الجميع في بنائه التنظيمي، فلسنا حزب الشخص الواحد، نركز على المؤسسية بشكل كبير، وقراراتنا تتخذ بشكل جماعي، ونركز على إعلاء الميثاق كمؤسسة وليس كشخوص، نسبة الشباب والمرأة في الحزب مرتفعة، نفتخر بدرجة المصداقية الكبيرة، لم نقدم وعدا زائفا لأحد ولم نعد أحدا بأي شيء سواء مقعد انتخابي أو غيره".

ولفت إلى أن عدد المنتسبين لحزب الميثاق الوطني الذي عقد مؤتمره العام في الرابع من آذار (مارس) 2023 وله 14 مقرا في العاصمة ومختلف محافظات المملكة، يقارب 9500 عضو، بينهم ما نسبته 42 % من فئة الشباب، و38 % نسبة انتساب المرأة، في حين تبلغ نسبة حضور المرأة والشباب على المستوى القيادي 28 %، والشباب 31 %، وذلك في المكتب السياسي والمجلسين المركزي والاستشاري.

واعتبر المومني "أن المرأة الأردنية ما تزال بحاجة إلى الكثير من الدعم، فهي المثقفة والمتعلمة التي نريد لها تمكينا أكثر، ومن إيجابيات التحديث السياسي، أنه سيكون في البرلمان المقبل 30 سيدة كحد أدنى، وهو أكثر عدد سيدات في تاريخ الدولة الأردنية".

كما اعتبر أن أي حزب يريد أن ينجح فلا بد أن يقدم الشباب، معتبرا "أن الشباب الأردني وطلبة الجامعات هم عنوان التحديث ومبتغاه، وأن عليهم استثمار اللحظة الوطنية الراهنة للاشتباك مع المشهد الوطني العام، ذلك أن مساهماتهم الوطنية ضرورة وحق وواجب".

ولفت المومني إلى أن الحزب ماض في ملف انتخابات مجالس واتحادات الطلبة والأندية الطلابية في جميع الجامعات والمزمع عقدها في منتصف الفصل الدراسي الثاني، مضيفا "أن شباب الميثاق الوطني في جميع جامعاتنا الأردنية بدأوا الاستعداد لانتخابات المجالس الطلابية لما لها من أهمية كبيرة في توسيع مدارك الطلبة وزيادة المخزون التفاعلي والثقافي بشكل يؤدي إلى بناء شخصية الشاب الأردني بشكل قوي ومتزن".

وقال "إن حزب الميثاق هو حزب محافظ وسطي برامجي تحديثي، يؤمن بالإصلاح السياسي المتدرج المدروس، كما يؤمن بأهمية دور الدين والأسرة، وثوابتنا التي لا نقبل المساس بها هي الدين والعرش والجيش والأجهزة الأمنية والوحدة الوطنية، والقضية الفلسطينية والقدس"، لافتا إلى أن "المرحلة المقبلة ليست تنظيرا، إنما مرحلة قائمة على البرامجية التي تضع الحلول لكل ما يواجهنا من تحديات".

ونفى أن يكون حزب الميثاق الوطني مدعوما من الدولة، قائلا "هذا غير صحيح.. ونقول دوما إن هذا شرف لا ندعيه"، مشددا بهذا الصدد على أن "جميع الأحزاب الأردنية من الدولة وللدولة، من اليمين إلى اليسار كلها أحزاب للوطن".

وفي رده على الحديث عن أن هناك دعما رسميا لأحزاب دون أخرى، قال المومني "أختلف تماما مع هذا الطرح، فالتعامل مع جميع الأحزاب يتم على قاعدة الأسس القانونية، وأعتقد أن من يقول إن أحزابا تبتعد عنها الدولة وأخرى تقترب منها، هدفه تحقيق مكاسب سياسية، وقناعتي أن من عناصر عظمة الدولة الأردنية أنها دولة مؤسسات، وبالتالي دائما يتم التعاطي مع الأمور بطريقة مؤسسية، والدليل على ذلك هو طريقة تعامل الدولة مع المعارضة السياسية، حيث لم يتم استهداف أي قوى سياسية لم تتجاوز القانون، ونرى كيف تعمل أحزاب المعارضة، ومن ضمنها الإسلامية، بشكل قانوني دون قيود".

ويرى "أن أي حزب أردني، يجب أن تكون منطلقاته وسياساته وأهدافه ذات بوصلة وطنية بحتة، ويجب أن يعلم أن خسارته السياسية ستكون هائلة إذا ما كانت تطلعاته وأجنداته خارج حدود الوطن، فهذا مخالف للقانون، وسياسيا هو خط أحمر ويمس كل أردني وطني شريف"، مضيفا في الوقت ذاته "واهم من يعتقد أن الأحداث الإقليمية زادت من قوته الانتخابية والتصويتية، فالشعب الأردني أوعى من أن يتعاطى مع ذلك".

أما فيما يتعلق بنظام تمويل الأحزاب، فيرى المومني "أنه لا يوفر القدر الكافي من المال الذي تحتاجه الأحزاب، وما تزال بيئة الأعمال والسوق الأردني غير مستجيبين للتبرع للأحزاب.. نأمل أن نرى ارتفاعا في الأرقام الموجودة بنظام تمويل الأحزاب، ومزيدا من الإقبال على التبرع من قبل القطاع الخاص، وهذا يحتاج إلى وقت، لأن التحدي المالي يعد أهم تحد يواجه الأحزاب".

ولا يرى المومني أن التبرع للأحزاب قد يؤثر في أدائها، فهنا كما يؤكد "تأتي المؤسسية لدى الحزب، فإذا كان حزب مؤسسة راسخة وليس حزب شخص واحد، لن يتأثر بتدخلات المتبرعين، المهم أن كل الأموال التي يتم التبرع بها يجب أن تكون في نطاق الأسس القانونية ويتم صرفها بشفافية وحاكمية"، مشيرا إلى أن من يقدم تبرعات لأي حزب، يكون بالأصل منسجما مع مبادئ وسياسات ومواقف هذا الحزب.

ومن وجهة نظر المومني، فإن "خوف الأردنيين من التحزب في تناقص مستمر.. في البدايات كنا نلمس مقاومة شديدة ضد التحزب وفكرة الحزبية، لكن مع مرور الوقت أصبح هناك مزيد من القبول، فاجتماعاتنا في حزب الميثاق، على سبيل المثال، يحضرها مئات الناس، كما أن قانون الأحزاب يلاحق من يتعرض للحزبيين، وأيضا أصبح هناك تغيير بنظام الأنشطة الحزبية الطلابية في الجامعات".

وحول موقف الأحزاب من العدوان الصهيوني الهمجي على ما قطاع غزة، أكد "أن ما جرى ويجري للأهل في غزة والضفة الغربية، إجرام غير مسبوق، والأردن وقف وقفة قوية مع الأهل في فلسطين، والأحزاب قامت بدورها كمؤسسات تمثل نبض الشارع، لكن ما كان مميزا هو انسجام التعاطي الحزبي مع الموقف الرسمي المتقدم، وبالتالي أصبح هناك تماهٍ بين الموقفين الشعبي والرسمي، رغم حدوث بعض التجاوزات، لكن الوقفة كانت وقفة جيدة عكست الغضب في نبض الشارع، والأهم هو أننا استطعنا أن نبرز عن طريق مؤسساتنا الحزبية والإعلامية المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني والظلم الواقع عليه للرأي العام العالمي، فالأردن كان له دور مفصلي بكل مؤسساته".

ولعل من أهم ما يميز موقف الدولة الأردنية، وفق المومني "أنها كانت تقف مع فلسطين والفلسطينيين بصرف النظر عن أي بُعد فصائلي، ذلك أن الموقف انحاز لفلسطين وشعبها وقفز عن الفصائلية".

ولفت إلى أن حزب الميثاق كان له "موقف قوي وعاقل تجاه ما تشهده غزة.. تحدثنا عن نصرة الشعب الفلسطيني، وركزنا على اللحمة الشعبية فيما يخص الموقف من أحداث القطاع، وذلك كله ينبثق من واجبنا الإنساني والقومي، ومن الدفاع أيضا عن مصالح دولتنا العليا".

وبالانتقال إلى السياسة الأردنية الخارجية، ينظر الحزب إليها، وفق المومني، بوصفها "يجب أن تكون دائما ملتزمة بالاعتدال والتوازن، وتبتعد عن أي مغالاة في الطرح، وتؤكد دوما دور الأردن المحوري في قضايا الإقليم وفي السياسة العالمية، وتحرص على الحفاظ على مصالحه الإستراتيجية العليا من خلال العمل الدبلوماسي العميق وذي المصداقية الذي يستند إلى إرث كبير من المواقف الأردنية المشرفة التي تقف في خندق الأمة العربية والإسلامية وتدافع عن مصالحها في مختلف المنابر والمحافل الدولية".

وأضاف "أن الخطاب الدبلوماسي الأردني المعتدل والمتزن والبراغماتي كان دائما من عوامل قوة الدولة، وسنسعى في الميثاق لتأكيد هذا في كل مواقفنا وسياساتنا".

إلى الشأن الاقتصادي، يقول المومني "إن الحزب ينظر للتحديات الاقتصادية على أنها من أهم التحديات التي تواجه المواطن الأردني، إضافة إلى تحد منبثق عن استمرار تعثر الوصول إلى حل الدولتين، وتحدي الشعبوية وانتشارها في كثير من منابرنا".

وبالنسبة للتحدي الاقتصادي، أضاف المومني "نعتقد أن الطرح يجب أن يكون عقلانيا ومنطقيا يستند إلى قوة الاقتصاد الأردني، حيث استطاع الأردن أن يمتص الكثير من الأزمات الإقليمية الحادة التي أطاحت باقتصادات أخرى"، معتبرا في الوقت ذاته "أن منعة اقتصادنا أثبتت أنها قادرة على التعامل مع التحديات، وبالتالي لا بد من الاستمرار بنهج الإصلاح الاقتصادي والإصلاح المالي والهيكلي بما يحقق ميزات نسبية للاقتصاد على المستوى العالمي، ويحقق الاستقرار والثبات للاقتصاد، وهذا سوف ينعكس على زيادة الاستثمارات وزيادة فرص العمل التي من شأنها أن تخفّض البطالة".