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أزمة مسمى المهندس الجيولوجي تعود للواجهة مجددا.. والشوابكة: القرار عربي

2/5/2024 11:23:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمود الكيالي وحنان بشارات عمان – عادت مطالبات نقابة الجيولوجيين بتعديل مسمى منتسبيها لــ"مهندس جيولوجي" عبر تعديل قانون النقابة إلى الواجهة مجددا.
وكشف مصدر مطلع بوزارة التعليم العالي، عدم جواز ذلك لمخالفته معايير الاعتماد، لافتا إلى أن دراسة الجيولوجيا كأحد العلوم، يختلف عن دراسة الهندسة الجيولوجية التي تمتد دراستها لخمس سنوات.
وأشار المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن الموضوع قديم وبحث منذ أكثر من 7 أعوام، مستغربا إعادة طرحه مجددا، بعد أن لاقى اعتراضات قانونية من مختلف الجهات ذات العلاقة.
بدوره، قال نقيب الجيولوجيين خالد الشوابكة، إن النقابة تعتمد في منح إجازة المهنة على قانون النقابة رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته، مؤكدا في تصريح لـ"الغد" أن النقابة تضع على الإجازة مسمّى "مهندس جيولوجي"، استنادا على قرار اتحاد الجيولوجيين العرب رقم 5 الصادر عام 2024.
وشدد على أنه لا خلاف بين نقابتي الجيولوجيين والمهندسين حاليا، على اللقب المعتمد في رخصة مزاولة المهنة، وأن مجلس النقابة لم يتلق أي اعتراضات من أي جهة.
وكانت الأزمة بين كلتا النقابتين اندلعت عام 2014، بعد شكوى من أنه لا يمكن للجيولوجيين إطلاق على خريجيها لقب "مهندس".
وفي أواخر أيلول (سبتمبر) 2016، تلقت نقابة المهندسين نسخة من الكتاب الذي وجهه رئيس الوزراء الأسبق د. هاني الملقي إلى وزير الأشغال العامة والإسكان، وطلب فيه التعميم على الدوائر والمؤسسات الحكومية بعدم إطلاق لقب "مهندس" على الجيولوجيين أو إطلاق لقب نقابة المهندسين الجيولوجيين على نقابة الجيولوجيين.
وجاء القرار بتنسيب من ديوان التشريع والرأي، بعدم قانونية إطلاق لقب "مهندس" على الجيولوجيين.
وأكد الديوان، أن انتحال لقب "مهندس" يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
في حين قالت، نقابة المهندسين إن المساقات الجامعية التي يدرسها طالب الهندسة الجيولوجية في كليات الهندسة تختلف عن المساقات التي يدرسها طلاب الجيولوجيا، (علوم الأرض) في كليات العلوم، كما أن معدل الطالب الذي يخوله دراسة تخصصات الهندسة يختلف عن المعدل المخصص لدراسة تخصص الجيولوجيا.
من جانبه، قال نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي إنه لا يوجد أي جديد في هذا الخصوص، وأن النقابة تحصلت عام 2016 على قرار يمنع أي جهة غير نقابة المهندسين من منح لقب "مهندس".
وأكد الزعبي في تصريح لـ"الغد"، أنه لم يصل إلى النقابة منذ سنوات أي شكوى حول لقب "مهندس" إلا أن مجلس النقابة يقوم بمتابعة أي شكوى ترده بهذا الخصوص.
وكانت النقابة، أجرت دراسة أفضت نتائجها لعدم جواز حمل الجيولوجي مسمى مهندس بحجة عدم استكمال متطلبات تخصص الهندسة الجيولوجية، مشيرة إلى "أنه لا يمكن اعتماد تسمية المهندس الجيولوجي إلا لمن استكمل متطلبات تخصص الهندسة الجيولوجية من معهد عال في الهندسة او كلية هندسة، واستوفى كل متطلبات المواد الهندسية والمختبرات الهندسية اللازمة وقبل عضوا في نقابة المهندسين".
الدراسة التي أعدتها (لجنة دراسة الفروقات بين اختصاصي الهندسة الجيولوجية والجيولوجيا)، التي شكلها مجلس نقابة المهندسين سابقا، أشارت إلى أن عدد الساعات للحصول على درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الجيولوجية 160 ساعة دراسية معتمدة، عدا عن الساعات التي تأتي من الزيادة في متطلبات الكلية والتخصص، في حين أن عدد الساعات الدراسية لتخصص علوم الجيولوجيا 132 ساعة.
وبينت الدراسة ان الحاصل على شهادة الهندسة الجيولوجية، هو خريج معهد هندسي عال او كلية هندسية، في حين ان الحاصل على شهادة علوم الجيولوجيا هو خريج كلية العلوم.
وبينت ان عدد المختبرات في الخطة الدراسية لتخصص الهندسة الجيولوجية اكثر وطبيعة المختبرات هندسية، في حين ان عدد المختبرات اقل في تخصص علوم الجيولوجيا وتنحصر في مواد جيولوجية بحتة.
وبشأن طبيعة متطلبات تخصص الهندسة الجيولوجية، فهي مواد هندسية علمية وتشمل المختبرات، وبعض المواد المشتركة في هذا التخصص أساسها مواد مشتركة مع الجيولوجيا ولكنها ذات طبيعة هندسية، في حين أن طبيعة مواد تخصص علوم الجيولوجيا وصفي ونظري وليست عملية.
وأوضحت الدراسة أن طبيعة متطلبات كلية الهندسة تركز على مواد الهندسة الأساسية ومختبراتها بالإضافة إلى مواد العلوم الأساسية، في حين أن متطلبات كلية العلوم تركز على مواد العلوم الأساسية.
وفيما يتعلق بالانتساب للنقابة فإن خريج تخصص الهندسة الجيولوجية ينتسب لنقابة المهندسين، فيما ينتسب خريج تخصص علوم الجيولوجيا الى نقابة الجيولوجيين.
وعلى صعيد ممارسة المهنة قالت الدراسة إن خريج تخصص الهندسة الجيولوجية يمارس المهنة في العمل الهندسي والمشاريع الهندسية، وحسب التعليمات ووفق قانون النقابة بخاصة المادة 30 من قانونها، في حين أن دور الجيولوجي يتمثل بإعداد البحوث والدراسات الجيولوجية التي تتعلق بالمساهمة في تنمية الموارد المائية والمعدنية والبترولية، والمتعلقة بالانشاءات المدنية كالسدود والطرق والمطارات والابنية والانفاق.
ويتخرج الجيولوجي من كلية علوم جيولوجية وبمعدلات تقل عن 80 % في الثانوية العامة (التوجيهي)، وليس من كلية هندسة جيولوجية بمعدلات تزيد على 80 %، كما تنص قوانين الجامعات في الأردن والعالم.
كما أن جميع كودات البناء الوطني الأردني، قد وضعت وتمت صياغتها من مهندسين أصحاب اختصاص، ولا دور للجيولوجي في إعدادها وتنفيذها.
وكانت خلصت لجنة متخصصة من عدد من الجهات المعنية، إلى عدم قانونية ممارسة العمل الهندسي إلا من خلال المهندسين المعتمدين بحكم القانون.

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