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بعد أشهر من المعاناة.. تسليم عاملين في مصنع بسحاب مستحقاتهم

2/5/2024 11:23:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هبة العيساوي عمان - قال رئيس النقابة العامة للعاملين في صناعة الغزل والنسيج والألبسة، فتح الله العمراني، إنه جرى توزيع المستحقات المتأخرة للعاملين أردنيين ووافدين في شركة أسيل المتعثرة، وسلموا رواتبهم، كما أمن الوافدون منهم بتذاكر الطيران، ومستحقات الضمان الاجتماعي.
وأوضح العمراني لـ"الغد"، أن حل قضية العمال وعددهم 1326، منهم 347 أردنيا، جرى بإشراف النقابة بالتعاون مع وزارة العمل وجمعية مصدري الألبسة، وبحضور ممثلين عن برنامج عمل أفضل في الأردن، والسفارات البنغالية والهندية والسريلانكية، وشركة كلاسيك وممثل عن العلامة التجارية (جي ثري).
وبين أنه في الشهر الماضي، حصرت النقابة والوزارة أسماء العمال في الشركة من كل الجنسيات وكذلك العمال الأردنيين، وأثر التواصل الذي كان يدور بين الأطراف المعنية، بخاصة جمعية مصدري الألبسة، قررت صاحبة العلامة التجارية التي كانت تتعامل مع الشركة قبل تعثرها، تسديد المستحقات المتأخرة على الشركة، في إطار مساهمتها بالحل، فيما أمنت جمعية المصدرين بالتعاون مع أصحاب العمل المنتسبين للجمعية، تذاكر السفر للعمال.
وكانت الشركة التي تعمل في صناعة الملابس الجاهزة وتصدرها للولايات المتحدة الأميركية قد تعثرت الشهور الماضية، ما أدى لتراكم مستحقات العمال وتوقفها عن العمل، وإثر ذلك خاطبت النقابة وزارة العمل، لاتخاذ إجراءات تضمن الحفاظ على مستحقات عاملي الشركة.
وصاحب المصنع، مستثمر هندي غير موجود في المملكة، خرج بعد توقف المصنع عن العمل منذ أكثر من شهر نتيجة أزمة مالية.
كما عقدت النقابة بعدها جلسات مع معنيين بالوزارة، لتؤكد أهمية الحفاظ على حقوق العمال، وإعفاء العمال المهاجرين من الغرامات المتراكمة عليهم، لإفساح المجال لهم بالسفر والعودة لبلادهم، ما جرى بموجبه مخاطبة وزارة الداخلية التي خاطبت مجلس الوزراء الذي اتخذ قراراً بالإعفاء من الغرامات تسهيلا للعمال.
وامتدت أزمة العمال في المصنع في الشهور الأخيرة، كون غالبيتهم، يسكنون في التجمعات في المدينة الصناعية ويعانون من نقص الغذاء والكهرباء.

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