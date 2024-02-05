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الفراية: ولادة 215 ألفا من أبناء اللاجئين السوريين

2/5/2024 11:23:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الأزرق - أكد وزير الداخلية مازن الفراية، خلال زيارة تفقدية له أمس، إلى مخيمي الأزرق والإماراتي الأردني، أن "الأردن لم يكن يوما مكانا لتوطين اللاجئين السوريين ولن يكون".
وقال إن "الأردن تحمّل وما يزال، عبء استضافة ورعاية نحو 1.3 مليون لاجئ سوري، برغم انخفاض حجم الاستجابة الدولية لمتطلبات اللجوء، إذ لم تزد على 30 % العام الماضي، ما يشكل ضغطا على مواردنا المحدودة، ويؤثر على حجم ونوعية خدمة اللاجئين".
ودعا في زيارته لمخيم الأزرق الذي يضم 44 ألف لاجئ سوري، ولقائه ممثلي منظمات دولية داعمة ومانحة، لزيادة حجم المساعدات واستدامتها، لتمكين الأردن من القيام بواجبه الإنساني تجاه الأخوة السوريين اللاجئين، وألا تؤدي الأزمات الدولية للفت الأنظار بعيدا عن احتياجاتهم.
وأكد في لقائه أعضاء من المجلس الأمني المحلي بالمخيم الذي تشكل أخيرا بمشاركة أبناء المخيم، ليكونوا مشاركين بصنع القرار بما يتناسب وأوضاعهم المعيشية، أهمية إبقاء تفكير اللاجئ السوري بأن سورية وطنه الأم، وأن ينقل ويزرع ذلك في أبنائه حتى يعودوا إليها.
وأشار الفراية، إلى أنه ومنذ بدء اللجوء السوري للأردن عام 2011 وحتى الآن، ولد أكثر من 215 ألفا من أبناء اللاجئين في الأردن، ما سينتج أزمات نفسية لهذه الفئة في المستقبل، لبعدها عن وطنها الأم سورية.
وأشار إلى أن الأردن من أكبر دول العالم المستضيفة للاجئين، برغم وقوعه في منطقة اضطرابات سياسية ملتهبة، تعمل فيها السياسة الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، بجهد كبير للوصول للاستقرار الأمني في سورية وباقي دول الإقليم، ما يحتم على دول العالم الكبرى، إنهاء هذه الاضطرابات لإحلال السلام والأمن لشعوب المنطقة، وليعود اللاجئون السوريون لوطنهم قريبا.
مدير المخيم العقيد أكرم بني عيسى، قدم عرضا لأوضاع المخيم، وخدماته للاجئين، بينما ثمن ممثلو المنظمات الدولية العاملة في المخيم دور الحكومة بتسهيل عملهم.
وجال الفراية في المخيم، وشارك شبانا في مباراة كرة قدم داخل أحد ملاعب المخيم.
كما زار الفراية المخيم الإماراتي الأردني في مريجيب الفهود بقضاء الأزرق، والتقى فريق الإغاثة الإماراتي، بحضور مدير المخيم العقيد منير الشخانبة، مثمنا دور الإمارات بخدمة اللاجئين السوريين في الأردن.
وأشار إلى عمق العلاقات الأردنية الإماراتية والهدف المشترك بينهما، خدمة المحتاج ورعاية اللاجئين، وتحدث مع لاجئين فيه، وذكرهم بضرورة تثبيت روح الانتماء في قلوبهم لوطنهم الأم سورية، وأن الأردن سيبقى الحضن الدافئ لجميع الأشقاء العرب.
وأشار الى أن أكثر من 120 ألف لاجئ سوري زاروا الأردن والتقوا عائلاتهم، بعد أن هجرتهم الأحداث في سورية عن بعضهم.
من جهته، استعرض قائد فريق الإغاثة الإماراتي، حسن سالم القايدي، التجربة الإماراتية بإغاثة اللاجئين السوريين في الأردن منذ تأسيس المخيم عام 2012، وتأمين اللاجئين فيه وعددهم 6200 بالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، مثمنا دور الأردن بتسهيل عمل الهلال الأحمر الإماراتي في المخيم.
وجال الفراية في مرافق المخيم، واطلع على واقع خدماته، والحالة التي يعيشها قاطنوه، الذين قدموا الشكر للأردن لاستضافته الآمنة والكريمة لهم، بعد ما عانوه من صعاب ومخاطر.-(بترا)

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