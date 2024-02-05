للعام الرابع على التوالي.. الغد الأكثر انتشارا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) للعام الرابع على التوالي حلت صحيفة "الغد" في المرتبة الأولى كأكثر انتشارا بين الصحف اليومية الأردنية، بناء على تنسيب من لجنة تحديد الصحف الأوسع انتشارا لنشر الإعلانات والتبليغات القضائية، لسنة 2024.
جاء ذلك بحسب قرار أصدره وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات، وجرى نشره في الجريدة الرسمية.
وصدر القرار "استنادا لتعليمات تحديد الصحف الأوسع انتشارا لنشر الإعلانات والتبليغات القضائية لسنة 2019، والصادر استنادا إلى أحكام المادة (1/12) من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988 وتعديلاته، وأحكام المادة (116) من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007 وتعديلاته، وبالاستناد إلى المادة (9) من التعليمات ذاتها، وبناء على تنسيب لجنة تحديد الصحف الأوسع انتشارا لنشر التبليغات والإعلانات القضائية، أقرر أن الصحف اليومية المحلية الثلاث الأوسع انتشارا لسنة 2024 هي: صحيفة الغد، صحيفة الرأي، صحيفة الدستور.
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