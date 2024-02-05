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للعام الرابع على التوالي.. الغد الأكثر انتشارا

2/5/2024 11:23:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) للعام الرابع على التوالي حلت صحيفة "الغد" في المرتبة الأولى كأكثر انتشارا بين الصحف اليومية الأردنية، بناء على تنسيب من لجنة تحديد الصحف الأوسع انتشارا لنشر الإعلانات والتبليغات القضائية، لسنة 2024.
جاء ذلك بحسب قرار أصدره وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات، وجرى نشره في الجريدة الرسمية.
وصدر القرار "استنادا لتعليمات تحديد الصحف الأوسع انتشارا لنشر الإعلانات والتبليغات القضائية لسنة 2019، والصادر استنادا إلى أحكام المادة (1/12) من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988 وتعديلاته، وأحكام المادة (116) من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007 وتعديلاته، وبالاستناد إلى المادة (9) من التعليمات ذاتها، وبناء على تنسيب لجنة تحديد الصحف الأوسع انتشارا لنشر التبليغات والإعلانات القضائية، أقرر أن الصحف اليومية المحلية الثلاث الأوسع انتشارا لسنة 2024 هي: صحيفة الغد، صحيفة الرأي، صحيفة الدستور.

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