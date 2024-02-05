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النواب ينظر في تعديل العتبة بـالانتخاب

2/5/2024 11:23:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) جهاد المنسي عمان - تؤدي صباح الدردور القسم الدستوري خلفًا للنائب المرحوم عبدالسلام ذيابات، في جلسة يعقدها مجلس النواب صباح غد، بوصفها نالت أعلى الأصوات في القائمة الفائزة بانتخابات الدائرة الثانية بمحافظة إربد.
وتبين الفقرة (أ) من المادة (54) من قانون الانتخاب للمجلس، أنه إذا شغر أي مقعد من مقاعد المجلس لأي سبب، فيشغل هذا المقعد من مترشح في القائمة التي فاز منها صاحب المقعد الشاغر، حسب عدد أصوات كل مترشح فيها، وإذا تعذر ذلك فيشغل المقعد الشاغر من مترشح القائمة التي تليها مباشرة، حسب النسبة التي حصلت عليها القائمة. عليه فإن الذي يلي صاحب المقعد الشاغر، ومن قائمة (الشعبية) في الدائرة الثانية بمحافظة إربد، هي صباح الدردور ونالت 8575 صوتًا.
ويتضمن جدول أعمال جلسة الغد، النظر في اقتراح تعديل قانون الانتخاب الذي وافق عليه المجلس، وأرسله إلى الحكومة في وقت سابق. وكانت الحكومة أعادت مقترح القانون إلى المجلس بصيغة مشروع قانون للسير به وفق الأطر الدستورية.
وتضمن التعديل إلغاء نص البند (4) من الفقرة (1) من مادة (49) من القانون الأصلي، ويستعاض عنها بالنص التالي "على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، إذا لم تصل قائمتان محليتان على الأقل في الدائرة المخصص لها مقعدان وثلاث قوائم محلية على الأقل في الدائرة المخصص لها ثلاث مقاعد فأكثر لنسبة الحسم (العتبة) المنصوص عليها في القانون، تقوم الهيئة بتخفيض نسبة الحسم (العتبة) بمقدار 1 %؜ على التوالي، حتى يصل عدد القوائم المحلية إلى الحد الأدنى المطلوب وفقًا لأحكام هذا البند".
يشار إلى أن نسبة الحسم (العتبة) في القوائم المحلية هي 7 %، أما نسبة الحسم في القوائم العامة (الوطنية) فهي 2.5 %.
ويعني التعديل المقترح الذي يتوقع إقراره في الجلسة، منح فرص أكبر للبوائق المحلية بحيث كان القانون الأصلي، يحصر الفائز بالمقاعد النيابية بالقائمة التي تتجاوز نسبة الحسم.

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