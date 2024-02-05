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بعد مضي 3 سنوات.. هل نجح مشروع التغذية المدرسية بتحسين جودة التعليم؟

2/5/2024 11:23:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) آلاء مظهر عمان – في أعقاب مضي 3 سنوات على إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتغذية المدرسية الممتدة من 2021-2025، التي سعت من خلالها وزارة التربية والتعليم إلى تحسين أوضاع الطلبة الصحية والتغذوية، أكد خبراء تربويون أهمية هذا المشروع في تحسين جودة التعليم والمحافظة على كفاءة النظام التعليمي الداخلية لخفض التسرب والغياب، وتحسين كفاءة أداء الطلبة.
وأوضحوا في أحاديث منفصلة لـ"الغد" أمس، أن الإستراتيجية تهدف إلى حل المشاكل التغذوية الصحية لدى الطلبة في المناطق الأقل حظا، من خلال رسم مسار هادف مؤطر بإجراءات عمل لتحسين الوضع الصحي للطلبة عن طريق تحسين مستويات التغذية، ومعالجة الاختلال في جانب نقص الفيتامين لديهم.
ودعوا إلى توسيع نطاق البرنامج لتعزيز الأمن الغذائي والتغذية في جميع المدارس، فضلا عن زيادة مخصصات البرنامج والبحث عن مصادر تمويل للبرنامج لضمان استمرارية البرنامج ودوره في تعزيز التغذية السليمة؛ لتحسين إمكانات التعلم.
وكانت "التربية" استأنفت مؤخرا، خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي، توزيع الوجبة المدرسية ضمن مشروع المطابخ الإنتاجية، بالإضافة إلى البسكويت "السادة" والمحشو بالتمر.
وفي هذا الصدد، قال الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة، إن الإستراتيجية تعد بمثابة خريطة طريق توجيه الجهود الحكومية وجهود الشركاء المعنيين لتحسين الوضع الصحي والتغذوي لطلبة المدارس، لافتا إلى أن هذا المشروع المهم والصحي هو مشروع قديم تبنته وزارة التربية والتعليم منذ العام 1999.
ويهدف المشروع، بحسب المساعفة، إلى العمل على تحسين الوضع التغذوي والصحي لطلبة المدارس الحكومية، وذلك من خلال تقديم وجبة غذائية يومية متوازنة، وضمان جودة عملية التعليم والتعلم وإذكاء تفاعلاتها، معتبرا أن هذه الوجبة تسهم في تنمية وتثبيت اتجاهات وعادات غذائية سليمة لدى الطلبة تستمر مدى الحياة.
وأوضح لـ"الغد" أن الوزارة ماضية في تنفيذ ما نصت عليه الإستراتيجية الوطنية للتغذية المدرسية للأعوام 2021-2025، سيما وأنها بعد مضي 3 سنوات من عمرها حققت العديد من الإنجازات المتمثلة في تقديم نماذج صحية متنوعة "وجبات"، والتشبيك مع المؤسسات ذات العلاقة لإنجاح هذا المشروع الوطني، فضلا عن مساهمتها في تبني عادات غذائية صحية لدى الطلبة وتثبيت توجههم نحو اتخاذ القرارات الغذائية السليمة لهم ولأسرهم.
وكشف أن الوزارة قامت مؤخرا بإجراء دراسة لتقييم أثر المشروع الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي والقوات المسلحة على الطلبة، والتي سيتم الإعلان عن نتائجها خلال الأيام المقبلة، منوها بأن أبرز تحد يواجه المشروع يتمثل في قلة الموارد المالية.
وبين أن عدد الطلبة المشمولين بالمشروع يبلغ 520 ألفا في 2500 مدرسة موزعة على 34 مديرية تربية و3 مخيمات للاجئين السوريين، ومدارس وكالة الغوث.
وبين المساعفة أن الوزارة استأنفت في 28 كانون الثاني (يناير) الماضي توزيع الوجبة المدرسية ضمن مشروع المطابخ الإنتاجية، بالإضافة إلى البسكويت "السادة" والمحشو بالتمر، لافتا إلى أن المشروع يتكون من 3 مشاريع فرعية هي المطابخ الإنتاجية، والبسكويت المحشو بالتمر، والبسكويت "السادة".
وأوضح أن مشروع التغذية المدرسية يستهدف طلبة المدارس الحكومية من مرحلة رياض الأطفال حتى السادس الأساسي، موضحا أن عدد الطلبة الذين يستفيدون من الوجبة التي تعدها المطابخ الإنتاجية خلال هذا الفصل الدراسي، يبلغ 100 ألف طالب وطالبة، ولمدة 60 يوما.
وفيما يتعلق بالوجبات المدرسية، أوضح أن الوجبة تتكون من حبة معجنات، وحبة خضار (خيار)، وحبة فاكهة (تفاح أو موز).
وبين أن عدد المطابخ الإنتاجية الريادية يبلغ 11 مطبخا موزعة على 8 مديريات تربية وتعليم، لافتا إلى أن فكرتها تقوم على تمكين السيدات في مطابخ إنتاجية تابعة لمؤسسات مجتمع محلي، من إنتاج وجبات غذائية مدرسية صحية، حيث يقوم المشروع بدعم المجتمعات المحلية من خلال توفير أكثر من 400 فرصة عمل معظمها لسيدات.
وأشار إلى أن المناطق المشمولة بالمشروع هي مادبا، والشونة الجنوبية، والطفيلة، وبصيرا، والأغوار الجنوبية، والمفرق، والرمثا، والبادية الشمالية الشرقية، موضحا أن كافة المدارس التابعة لمديريات الأغوار الجنوبية والشونة الجنوبية ومادبا سيحصلون على الوجبة الغذائية الصحية التي تعدها المطابخ الإنتاجية، في حين سيحصل طلبة المديريات الخمس المتبقية على 70 % من الوجبة التي تعدها المطابخ الإنتاجية، و30 % يحصلون على البسكويت المدعم بالفيتامينات والمعادن.
ولفت إلى أن باقي مديريات التربية والتعليم المشمولة بمشروع التغذية المدرسية سيتم توزيع البسكويت المحشو بالتمر والمدعم بالفيتامينات والمعادن عليها لمدة 25 يوما، وهو المشروع المدعوم من برنامج الأغذية العالمي، كما سيتم تقديم البسكويت عالي البروتين المدعم بالفيتامينات والمعادن من إنتاج القوات المسلحة الأردنية، ولمدة 25 يوما، بحيث يصبح مجموع أيام الإطعام 50 يوما في الفصل الدراسي الواحد.
إلى ذلك، قال مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي في وزارة التربية والتعليم سابقا الدكتور محمد أبو غزلة، إن التغذية المدرسية تعد وسيلة من وسائل الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز حقوق الإنسان في مجال الحصول على غذاء كاف، وهي حق ملازم للحق في التعليم.
وأضاف أبو غزلة إن التغذية المدرسية تعد دعامة مهمة في تحسين صحة الطلبة وتحسين انتظامهم بالتعليم والتعلم، وبالتالي تجويد حياتهم، ولعل ما ركزت عليه خطة التنمية المستدامة 2030 في الأهداف الخمسة الأولى يؤكد هذه الحقوق وأهميتها من حيث القضاء على ظاهرة الفقر والجوع وتحقيق الأمن الغذائي، وحصول الأطفال على الأغذية الكافية والمفيدة على مدار السنة.
وأشار إلى أن برامج التغذية المدرسية تؤكد ضرورة التكامل بين التعلم والصحة للتركيز على الطالب، وعلى دور المجتمع والأسرة في دعم المدرسة لتحقيق هذه الفوائد في توفير الصحة، والتحسن في التعليم، فضلا عن إبرازها دور المدرسة، باعتبارها البوابة الرئيسة في التوعية بأهمية الغذاء السليم لبناء المناعة والوقاية من الأمراض، وتعزيز جودة النظام الغذائي لتحقيق نتائج إيجابية في تعلم الطلبة في بيئة تعلم أفضل وضمان استمرارهم بالتعليم في ظل ارتفاع نسب التسرب والغياب، وخاصة في البيئات الفقيرة.
وأكد أن المتابع لخطط وزارة التربية والتعليم منذ القدم يجد أن الوزارة تعد من أوائل وزارات العالم التي تبنت برنامج التغذية المدرسية.
وأوضح أن ما قامت به "التربية" من تضمين للمشروع ضمن أهدافها وبرامجها في خططها الإستراتيجية، وإفراد إستراتيجية وطنية للتغذية المدرسية للأعوام (2021-2025) ما هو إلا تأكيد لدور برنامج التغذية المدرسية في تحسين جودة التعليم، والمحافظة على كفاءة النظام التعليمي الداخلية من خفض للتسرب والغياب ونسب الإعادة، وتحسين كفاءة أداء الطلبة.
وأكد أهمية توسيع نطاق البرنامج لتعزيز الأمن الغذائي والتغذية في جميع المدارس، وكذلك توسيع قاعدة الشراكات الوطنية الداخلية والخارجية، ومن المهم أيضا أن تعمل الوزارة على زيادة مخصصات البرنامج والبحث عن مصادر تمويل للبرنامج؛ لضمان استمرارية البرنامج ودوره في تعزيز التغذية السليمة؛ لتحسين إمكانات التعلم والأداء الأكاديمي والاجتماعي، وتعزيز الحضور المدرسي، والتواصل والعلاقات الاجتماعية، وهي نتاجات تصب جميعها في تعزيز صحة وتعليم الأطفال، وفي التطور المعرفي للطلبة وتحقيق تطور شامل لهم.
ولضمان استمرار تنفيذ هذه الإستراتيجية وتفعيلها، نظرا لدورها في توفير الرعاية والإعداد والوقاية الصحية وتحسين الأداء التعليمي النوعي، أكد أبو غزلة ضرورة العمل على إعداد سياسات وطنية بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات المعنية، على أن تتضمن تلك السياسات معايير ومبادئ توجيهية واضحة لبرامج التغذية المدرسية، وإطارًا تنظيميًا واضحًا لتنفيذ المشروع، وتحديد شركاء التنفيذ، ووضع آليات التنفيذ والرقابة لمتابعة الإشراف على التنفيذ السليم لها.
ودعا أبو غزلة إلى تشكيل مظلة وطنية تضم أعضاء من الجهات الوطنية الفاعلة بالتغذية المدرسية، والجهات الرقابية، والمجتمع المدني، تناط بها هذه المهمة، وتعمل على إعداد خطة إستراتيجية وطنية تشمل كل برامج التغذية والتوعية والتثقيف وأدوار الجهات ومسؤوليتها وآليات عملها.
وبين أن وجود مثل هذه الجهة من شأنه المساعدة في إيجاد جيل من الأصحاء القادرين والاستثمار بهم وحمايتهم، وتحسين نتاجات تعلمهم، وتقليل الخسائر التي يمكن أن تترتب على الدولة جراء المضاعفات الصحية والتعليمية.
وشاطره الرأي الخبير التربوي عايش النوايسة، الذي قال إن الوزارة تسعى جاهدة إلى تحسين عمليات تعلم وتعليم الطلبة بشكل مستمر في كافة المجالات، وخاصة الجانب التغذوي للطلبة، لاسيما في المناطق النائية والأقل حظاً التي يعاني الأطفال فيها بشكل كبير من نقص في بعض الفيتامينات التي تؤثر بشكل مباشر على عمليات تعلمهم.
وبين النوايسة أن الوزارة عملت، منذ فترة زمنية طويلة، على توفير عناصر تغذوية تحسن من بنية الطلبة الجسمية والذهنية.
وأشار إلى أن الوزارة قامت مؤخرا، وضمن نهج التخطيط الإستراتيجي المستمر، بتبني إستراتيجية تغذوية هدفها العمل على تحسين الوضع التغذوي والصحي لأطفال المدارس الحكومية في المناطق الأقل حظا، وذلك من خلال تقديم عناصر غذائية متكاملة.
ولفت إلى أن الهدف من هذه الإستراتيجية حل المشاكل التغذوية الصحية لدى الطلبة في المناطق الأقل حظاً، من خلال رسم مسار هادف مؤطر بإجراءات عمل لتحسين الوضع الصحي لطلبة عن طريق تحسين مستويات التغذية، ومعالجة الاختلال في جانب نقص الفيتامينات لديهم.
وأكد أن ما يميز هذه الإستراتيجية، أنها تتضمن رؤية عمل مشتركة بين كافة الأطراف المعنية، وفي مقدمتهم وزارة التربية والتعليم؛ لتطوير منظومة التغذية المدرسية، وتعزيز ثقافة الغذاء الصحي، من أجل إعداد جيل قادر على اتخاذ خيارات غذائية صحية، وبما يسهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع بأكمله.
ونوه بأن غاية الوزارة القصوى من وراء هذه الإستراتيجية، هو بناء الشخصية المتوازنة للطلبة في كافة الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية والمعرفية والتربوية، بما يسهم في تعزيز النمو الشامل للطلبة.

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