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مشاركة المرأة الأردنية في سوق العمل من أدنى المعدلات في العالم

2/5/2024 11:23:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سماح بيبرس عمان – يدرس البنك الدولي، تمويل مشروع يهدف لتمكين المرأة في سوق العمل بقيمة 250 مليون دولار العام الحالي، ويحمل المشروع عنوان "تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة في الأردن.
ويهدف إلى "معالجة ما تواجهه النساء من قيود للدخول والبقاء في سوق العمل بشأن ظروف مكان العمل، والشمول المالي، والنقل، والحضانات.
وسيركز المشروع المقترح على 4 أبعاد رئيسة، تماشيا مع الرؤية الإستراتيجية للحكومة والتزامها بزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وتوسيع النمو الاقتصادي في الوقت نفسه، وهذه الأبعاد هي: تعزيز بيئة قانونية وبيئة عمل أكثر تمكينًا، تعزيز الإدماج المالي للمرأة وريادة الأعمال، تحسين السلامة في وسائل النقل العام، وتوسيع الوصول إلى خدمات رعاية الأطفال عالية الجودة.
وبحسب تقييم نفذه البنك، فإنّ النتيجة المقصودة من المشروع، هي تهيئة بيئة أكثر تمكيناً للمرأة للعمل، مع معالجة القيود المحددة التي تواجهها المرأة للدخول إلى سوق العمل والبقاء فيه.
ووفقاً للتقييم، ما تزال مشاركة المرأة في سوق العمل في الأردن من بين أدنى المعدلات في العالم بنسبة 15 %، مقارنة بنسبة 65 % بين الرجال، كما أنّ ربع النساء في القوى العاملة عاطلات عن العمل، مقارنة بالرجال (16 %).
وأثرت جائحة كورونا على المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن، بحيث انخفضت مشاركة الإناث في القوى العاملة من 17.3 % عام 2017 إلى
14.2 % عام 2020 ثم إلى 13.9 % عام 2022، مصحوبة بزيادة في معدلات البطالة.
وأكد التقييم على أن النساء، يتخلفن عن الرجال في المؤشرات الرئيسة المتعلقة بريادة الأعمال، مثل حصة الشركات التي تقودها النساء والحصول على الخدمات المالية وغير المالية.
وسينفذ المشروع على المستوى الوطني (في المناطق الحضرية والريفية)، وسيركز بشكل أساسي على تعزيز البيئة التمكينية والقانونية.
وكان البنك، أشار في دراسات سابقة حول مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى أنّ "المرأة الأردنية من بين أكثر النساء تعليما في المنطقة العربية، لكن نسب مشاركتها في الاقتصاد ضعيفة.
يشار هنا إلى أنّ دراسة بعنوان "انسحاب المرأة من سوق العمل والصحة الجنسية والإنجابية وتداعيات أزمة كوفيد- 19"، صادرة عن المجلس الأعلى للسكان العام الماضي أوصت - ومن أجل الحفاظ على استمرارية عمل الإناث بسوق العمل، ما أمكن حتى بلوغ السن التقاعدي، والتقليل من انسحابها منه- أوصت بإجراء تعديلات على التشريعات المتعلقة ببعض بنود نظام الخدمة المدنية، وقوانين العمل وتعديلاته، والضمان الاجتماعي والعمل المرن.
وأكدت ضرورة الرقابة على بيئة عمل النساء لدى مؤسسات القطاع الخاص، فمتوسط الرواتب أقل، وساعات العمل أطول، وعدد أيام العمل أكثر، وفرص العمل المرن قليلة.
وأكّدت الدراسة في توصياتها، أن توفير دور الحضانة لأطفال الأمهات، يجعل من استمرار النساء في العمل أكبر، وبالتالي يقلل من انسحابهنّ من سوق العمل.
وأوصت بتشجيع النساء أكثر على إنشاء مشاريعهنّ الخاصة بهنّ، ودعم مشاريعهنّ الريادية، بالإضافة لتقليل فجوة السن التقاعدي بين الذكور والإناث، لتمكينهنّ من الاستمرار بالعمل لسن الـ57 عاما، وتقييد المجالات التي تمنح الإناث الحصول على الدفعة الواحدة، أو السلف أو أي بدل يؤثر على مستقبل تقاعدهنّ؛ حفاظا على استمراريتهنّ في سوق العمل.
كما أوصت، بالحاجة لتعزيز تدابير العمل المرن دون تخفيض إطار الحماية الاجتماعية للعاملين، وتوفير البنية التحتية والتكنولوجية الكفيلة بتسهيل العمل المرن، ما يساعد على استمرار المرأة في عملها وعدم انسحابها، وتقديم الحوافز للقطاع الخاص لدفع بدل التعطّل للإناث، وبدل إجازة الأمومة وذلك بتخفيف العبء الضريبي وغيره من الحوافز.

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