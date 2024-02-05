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المحامين: بلاغ لـالجنائية الدولية بحق الكيان الصهيوني

2/5/2024 11:23:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تقدمت نقابة المحامين الأردنيين إلى جانب نقابات ومنظمات حقوقية عربية، ببلاغ إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بحق قادة وأفراد الكيان الصهيوني لارتكابهم جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.
وقال نقيب المحامين يحيى أبو عبود، في بيان صحفي أمس، إن البلاغ قدم يوم الجمعة الماضي بمقر المحكمة في لاهاي الهولندية، بتهمة ارتكاب "أفعال تشكل جريمة الإبادة الجماعية مرتكبة بدولة فلسطين".
وأضاف، أن البلاغ هو أول البلاغات التي سيتم ايداعها أمام المحكمة، وهو بمنزلة إعلان رسمي عن بدء الملاحقة القانونية والسعي لانضمام نقابات واتحادات حول العالم، نصرة للحق الفلسطيني العادل، ورفد الملف بالتوثيقات والأدلة عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني البطل.
وأشار أبو عبود، إلى إن البلاغ استند على توثيقات وأدلة وقرار محكمة العدل الدولية الأخير، بشأن الشكوى المقدمة من دولة جنوب أفريقيا بحق الكيان الصهيوني.
وبين أن البلاغ تنفيذ لقرارات مجلس النقابة وقرارات المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب المنعقد في عمان، والقرارات المنبثقة عن إعلان الجزائر (التحالف الدولي لدعم الملف القانوني للشعب الفلسطيني).
وضم الفريق الدولي نقابات واتحادات المحامين: الأردنيين والفلسطينيين والجزائريين، والقضاة الجزائريين، والتونسيين والموريتانيين.

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