لا يوجد حسم عسكري

MENAFN - Alghad Newspaper) معاريف

بقلم: اهود ياتوم

سنوات عديدة وأنا ادعي من معرفتي لمنظمات وتجاربي في مكافحتها صعب جدا الانتصار عليه بالقوة العسكرية، خطوات عسكرية، استهدافات مركزة، قصف من الجو ومن الأرض ومناورات برية كل هذه تؤدي إلى بقاء منفذي الإرهاب في الظل لفترة قصيرة، لكنها لن تصفيه.

زعماء منظمات الذين أصيبوا أو صفوا يستبدلون بمن يحل محلهم. منظمات تواصل العمل برسالة أيديولوجية متزمتة، متطرفة، أصولية، وستحاول في كل مرة من جديد التمسك بمهمتها المركزية، إبادة دولة إسرائيل.

مع الدول المعادية يمكن الوصول إلى اتفاقات وصنع السلام مثل السلام الذي صنعناه مع مصر، التي قاتلت ضدنا في عدة حروب. لقد توصلت مصر إلى الاستنتاج بأنه ليس في وسعها هزيمة إسرائيل ولهذا فقد اختارت خطوة فيها شجاعة سياسية ووقعت على اتفاق سلام.

توجد نماذج أخرى لحروب توصلت فيها الأطراف بعد حروب طويلة إلى الاستنتاج بأنه يجب الوصول إلى اتفاقات سلام. لكن عند الحديث عن منظمات، فالوضع يختلف. نماذج عديدة في العالم تثبت بأن دولا ذات قوى عسكرية لم تهزم المنظمات، وبعد ضربات عسكرية نجحت هذه المنظمات في إعادة بناء نفسها وواصلت العمل، لفرض الرعب، لزرع الخوف، لتشويش الحياة الهادئة للمواطنين الهادئين، للقتل، للتدمير وللمس برموز الحكم.

إن السبيل الوحيد الذي منع استمرار العمل الإجرامي لهذه المنظمات جعلها غير ذات صلة في أعقاب صراع عسكري ومدني. توجد نماذج عديدة في العالم على منظمات صارعت الحكم بوسائل التخريب، القتل، التدمير وإبادة. الـ بي.كي.كي التي تعمل في تركيا، اليونطا التي عملت في إنجلترا، التاليين في سيرنلانكا، الباسكيين في إسبانيا، بادر- ماينوف في ألمانيا، الألوية الحمراء في إيطاليا، كل هذه هي نماذج لما حصل في سنوات عديدة في العالم.

في معظم الحالات لم يكن حسم عسكري. نتيجة الصراع العسكري أدت الى قمع مؤقت لمدى قصير او طويل لمنظمات العصابات، وفي حالات أخرى كانت هناك منها من اختارت وقف الهجمات انطلاقا من قرار بان طريق القتل استنفدت نفسها ولم تحقق الإنجازات التي املت بها.

في هذه الاثناء تواصل المنظمات الصراع ضدنا ولا تتردد باستخدام أي وسيلة. حزب الله، حماس والجهاد الإسلامي تحاول منذ سنوات عديدة إبادتنا. ونحن نخوض ضدها حروبا وحملات عسكرية، لكن بعد فترة قصيرة تعود لتتسلح وتستعد لجولة إضافية. الأحداث التي تقع في الأيام الأخيرة في قطاع غزة والتي معناها هو ثورات محلية للسكان ضد حماس. هي برأيي الأمل لإسقاط حكمها في القطاع.

ما يمكن للمناورات البرية، حرب جوية وبحرية أن تفعله لتقويض حماس يمكن أن تفعله بشكل أفضل ثورات مدنية لمئات آلاف السكان. سكان غزة قادرون على إسقاط الحكم . ثورة شعبية واسعة يمكنها أن تقنع السنوار، ضيف وعيسى للوصول إلى الاستنتاج بأن يفعلوا خيرا إذا ما اتخذوا خطوة جدية لإعادة المخطوفين وإنهاء حكمهم. آمل أن تتسع الثورات وتحقق أهداف الشعب الفلسطيني الذي يعيش في غزة والذي كل رغبته هو العودة إلى دياره والعيش حياة عادية.

نحو أربعة اشهر ونحن نحاول هزيمة حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة. وقد دفعوا على ذلك ثمنا باهظا جدا. نحن نحقق النجاحات، لكن بدون قدرة على الحسم والوصول إلى القادة. علينا أن نعيد وأولا، كل المخطوفين إلى الديار. كلهم كمهمة وطنية عليا، مقابل كل ثمن، وأنا أشدد، كل ثمن.