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بلينكن في جولته الخامسة: الملفات عالقة.. والقرار بيد المقاومة

2/5/2024 11:23:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان - في إطار حرب الإبادة المتواصلة التي يشنها الاحتلال ضد قطاع غزة؛ يبرز مخطط إسرائيلي لإنهاء عمل وكالة "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنع أي نشاط لها، توطئة لإلغاء وجودها بوصفها رمزاً ممثلاً للجوء الفلسطيني، بالتزامن مع استمرار حملة التحريض الشرسة ضدّها وتأليب المانحين عليها لوقف الدعم المالي عنها.
ويعتزم "الكنيست" الإسرائيلي مناقشة مشروع قانون قدمته الكتلة اليمينية المتطرفة "إسرائيل بيتنا" يطالب بإنهاء العلاقات مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ومنع أي نشاط لها، وفرض عقوبات عليها، وفق ما أوردته وسائل إعلام الاحتلال.
وبغرض تطبيق المخطط الصهيوني؛ فإن الاحتلال يستهدف منع عمل الوكالة في غزة، كما في الضفة الغربية، واستبدالها بوكالة أممية أخرى، وذلك لاستكمال مزاعمه بشأن مشاركة موظفين تابعين لها في عملية "طوفان الأقصى"، في 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، في إطار حملتها الشرسة على المنظمة الأممية.
كما يدرس الاحتلال إدخال هيئات مدنية دولية أخرى في مجالي التعليم والصحة إلى قطاع غزة، أو ايجاد هيئات تشكلها دول وتمنح الرعاية الإنسانية، وذلك في إطار تنفيذ المخطط الذي يهدف لئلا تكون "الأونروا" جزءاً من "اليوم التالي" في غزة بعد الحرب.
وطبقاً لوسائل إعلام الاحتلال، فإن ما يسمى وزارة الخارجية الإسرائيلية أوعزت بتشكيل فريق عمل خاص لتنفيذ المخطط، الذي سيخضع بدوره لمصادقة حكومة الحرب و"الكابينت" السياسي – الأمني في الكيان المحتل، تمهيداً لإنهاء عمل "الأونروا" وصولاً لإلغاء وجودها كلياً، بدعوى أنها جزء من المشكلة وليس الحل، وفق مزاعم رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، الذي يرى أنه حان الوقت لاستبدالها بهيئات أخرى، وفق مزاعمه.
غير أن هذا المخطط الصهيوني لا يجد قبولاً دولياً؛ فإلى جانب معارضة الأمم المتحدة لوقف تمويل "الأونروا"، فإن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، "جوزيب بوريل"، أكد إن "وكالة الأونروا تمثل شريان حياة بالغ الأهمية لملايين الفلسطينيين الذين يعانون من الجوع الكارثي وتفشي الأمراض".
وأضاف "بوريل"، في منشور له على منصة "إكس"، أن "هناك حاجة إلى إجراء تحقيق مستقل في الادعاءات، لكن وقف التمويل سيكون بمثابة عقاب جماعي".
وكانت أكثر من 16 دولة مانحة، بما فيها الولايات المتحدة الأميركية، قد أوقفت تمويل وكالة "الأونروا"، بعدما قدم الكيان المُحتل ادعاءات بأن العديد من موظفي الوكالة الأممية شاركوا في عملية "طوفان الأقصى".
وقد شكلت التبرعات المقدمة من ثلاث دول أعلنت تجميد تمويلها، وهي الولايات المتحدة وألمانيا واليابان، ما يقرب نصف إجمالي المساهمات للوكالة في عام 2022، وفقاً لـ"الأونروا".
وحذرت وكالة "الأونروا" من جانبها، من أنها "قد تضطر إلى إيقاف خدماتها في قطاع غزة مع نهاية شباط (فبراير) الحالي، بسبب تعليق عدد من الدول مساعداتها"، محذرة من أن "الأزمة الإنسانية في القطاع تتفاقم، في الوقت الذي يُعرّض فيه تعليق التمويل عمليات الإغاثة للخطر".
من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إنه حان الوقت للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وحصولها على العضوية الكاملة بقرار من مجلس الأمن الدولي، لأنه الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار للجميع.
وأضاف أبو ردينة، في تصريح له أمس، أنه لا بد من وضع آلية واضحة والالتزام بخطوات محددة، وبضمانات دولية ضمن إطار زمني محدد للاعتراف بالدولة الفلسطينية، لأن التصريحات الإيجابية لم تعد تكفي وحدها، وهذه هي اللحظة المناسبة والحاسمة لتجنيب المنطقة ويلات حروب لا تنتهي.
ورأى أنه "على الجانب الأميركي إجبار الاحتلال لوقف عدوانه وحربه ضد الشعب الفلسطيني، لأن البديل هو الفوضى واللعب بالنار، وتجاوز للخطوط الحمر في منطقة مضطربة أصلاً ومعرضة لانفجار شامل".
وقال أبو ردينة، إن "دول العالم مطالبة باتخاذ خطوات عملية وسريعة للخروج من الأزمة الحالية التي تعصف بالشرق الأوسط والعالم، على أن تتم هذه الخطوات وفق قرارات الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وعدم تجزئة الأمور أو السماح بالتهجير".
في الأثناء؛ يواصل الاحتلال عدوانه ضد قطاع غزة؛ بارتكاب 14 مجزرة وحشيّة جديدة راح ضحيتها 127 شهيداً و178 جريحاً خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة عدوانه إلى 27.365 شهيد و66.630 إصابة منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
واستمر اجتياح دبابات الاحتلال لجنوب وغرب مدينة غزة في إطار ما أسماها عملية جديدة للقضاء على محاولات حركة "حماس" بناء قدراتها العسكرية، مما أدى لارتقاء المزيد من الضحايا المدنيين.
ولم يهدأ القصف الجوي الكثيف ضد مختلف أحياء مدينة خان يونس، وشمال وشرق رفح، أسوة بوسط القطاع الذي تعرض لسلسلة غارات جوية عنيفة على دير البلح، ومخيم النصيرات، مما أدى لارتقاء عشرات الشهداء والجرحى الفلسطينيين.
في حين يتواصل تصعيد الاحتلال في الضفة الغربية؛ حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال عند مدخل مستوطنة "معاليه أدوميم" الإسرائيلية، شرقي القدس المحتلة، بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن.
وتزعم شرطة الاحتلال أن الشاب الفلسطيني سحب سكيناً خلال تفتيشه وحاول طعن أحد عناصر الشرطة، ولم يحقق إصابات في صفوفها، فيما أطلقت الشرطة النار عليه قرب العيزرية وأصابته إصابة خطيرة وتُرك ينزف في المكان حتى أُعلن عن استشهاده.
في غزة تدور معارك محتدمة بأكثر من محور بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال، فيما انطلقت صفارات الإنذار في شمال القطاع ومناطق أخرى في الغلاف.
وجرت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة الثقيلة في جنوب مدينة غزة وأخرى في مناطق متفرقة من مدينة خان يونس، فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية أن المقاومة استأنفت القتال شمالي غزة، في وقت تتعرض فيه منطقة خان يونس لقصف متواصل من المدفعية الإسرائيلية منذ فجر أمس.
بدورها، أعلنت كتائب عز الدين القسام استيلاءها على طائرة استطلاع إسرائيلية كانت في مهمة استخبارية غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وفي حصيلة لعمليات كتائب القسام خلال الأيام الماضية، قال المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة إن مقاتلي القسام، أجهزوا، في 17 مهمة عسكرية مختلفة على 15 جنديا وضابطا إسرائيليا من نقطة الصفر، إضافة ايقاع عشرات الجنود.
من جهتها، أعلنت سرايا القدس استهداف جنود إسرائيليين بقذائف من نوع "برق" وقصف تمركز لجنود وآليات إسرائيلية بقذائف هاون في محور التقدم جنوب غرب خان يونس.
وقالت إنها قصفت أيضا تمركزا لجنود وآليات الاحتلال في المنطقة بقذائف هاون، وكانت السرايا بثت صورا لرشقات صاروخية استهدفت بها المواقع والحشود العسكرية لقوات الاحتلال شرق المحافظة الوسطى.
في المقابل، قال جيش الاحتلال إن قواته تخوض قتالا واسعا خلال منذ أيام في خان يونس الذي وصفه بأنه أحد معاقل حركة حماس.
في غضون ذلك، قالت مصادر عسكرية وإعلامية وسياسية إسرائيلية إن التقارير تزايدت في الأيام الأخيرة بشأن تجدد القتال في مدينة غزة والمناطق الشمالية للقطاع.
ونقلت صحيفة هآرتس عن هذه المصادر أن ذلك مؤشر إلى أن حركة حماس وباقي الفصائل الفلسطينية المقاومة قد جددت قدرتها على التحرك في هذه المناطق وخوض القتال.
ونقلت هآرتس عن مواطنين في غزة أن أشخاصا بلباس مدني ومسلحين ببنادق "آر بي جي" يهاجمون الجيش، ويطلقون عليه النيران.
وأضافت أن حماس تحاول تصعيد القتال في هذه المناطق التي يدعي الاحتلال أنه أحكم سيطرته عليها.

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