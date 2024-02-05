الشيوخ الأميركي يصوت الأربعاء على قانون يحظر تقديم تمويل للأونروا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) يعقد مجلس الشيوخ الأميركي يوم الأربعاء تصويتا إجرائيا على مشروع قانون لتقديم مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا.
وينص مشروع القانون على تقديم 10.6 مليار دولار لدعم إسرائيل تشمل 4 مليارات دولار لدعم دفاعها الصاروخي.
ويوفر مشروع القانون 2.4 مليار دولار لدعم العمليات في منطقة القيادة المركزية وتعويض العمليات بالبحر الأحمر.
ويحظر مشروع القانون تقديم أي تمويل لوكالة الأونروا.
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