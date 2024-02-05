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الشيوخ الأميركي يصوت الأربعاء على قانون يحظر تقديم تمويل للأونروا

2/5/2024 11:23:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يعقد مجلس الشيوخ الأميركي يوم الأربعاء تصويتا إجرائيا على مشروع قانون لتقديم مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا.
وينص مشروع القانون على تقديم 10.6 مليار دولار لدعم إسرائيل تشمل 4 مليارات دولار لدعم دفاعها الصاروخي.
ويوفر مشروع القانون 2.4 مليار دولار لدعم العمليات في منطقة القيادة المركزية وتعويض العمليات بالبحر الأحمر.
ويحظر مشروع القانون تقديم أي تمويل لوكالة الأونروا.

MENAFN05022024000072011014ID1107813611

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