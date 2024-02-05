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إعلام عبري: مصر وقطر والولايات المتحدة تتعامل على قاعدة أنّ حماس باقية في غزة

2/5/2024 11:23:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكّدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، أنّ كل الوسطاء، بمن فيهم مصر وقطر وحتى الولايات المتحدة الأميركية، يتعاملون وفق طريقةٍ توحي في أنّ حركة حماس "باقيةٌ في قطاع غزة".
وقال معلّق الشؤون العربية في القناة الـ"13" الإسرائيلية، تسفي يحزكيلي، إنّ قطر تستطيع "إنهاء حماس في يومٍ واحد فقط عبر وقف الدعم والتمويل المخصّصين لها"، مشيراً إلى أنّ مصر "تحافظ أيضاً على حماس".
وأضاف أنّ الولايات المتحدة الأميركية، "عبر إصرارها على المساعدة الإنسانية، تحافظ على الهواء والأوكسجين لحماس".
وأكد يحزكيلي أنّ الكلام بشأن "القضاء على حركة حماس، وتفكيك قدراتها العسكرية، وعدم المسّ بالمدنيين، غير واضح كلياً، حتى في الكابينت".
وشدّد على أنّ "حماس مغروسةٌ في قطاع غزة، وأن إزالتها ليست أمراً سهلاً"، كما أنّها "لن تغادر إلى أيّ مكان".
وكان رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أكّد، أمس الأحد، أنّ "إسرائيل لن تُنهي الحرب قبل القضاء على حماس، وأن تضمن أنّ غزة لم تعد تشكّل خطراً على إسرائيل".
وفي السياق، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية بأنّ التقدّم المحدود، والذي أحرزه "جيش" الاحتلال حتى الآن في قطاع غزة، يثير الشكوك، بصورة متزايدة في "إسرائيل" فيما إذا كان هدف نتنياهو المعلن قابلاً للتحقيق في أيّ وقت قريب.
ووفقاً للصحيفة الأميركية، يتفق الخبراء على أنّ هدف "إسرائيل" المركزي من الحرب، والمتمثل بتدمير "حماس"، سيكون من الصعب تحقيقه قريباً، حتى لو سيطرت القوات الإسرائيلية على كامل مساحة غزة.
وعلى الرغم من "الانتصارات التكتيكية التي حقّقتها إسرائيل ضد حماس في مدينة غزة وخان يونس وأماكن أخرى"، وفقاً للصحيفة، فإنّ "القضاء على مقاتلي حماس أثبت صعوبةً أكبر ممّا توقعته إسرائيل عندما شنّت التوغل البري".
وما يثير إحباط الإسرائيليين، بحسب الصحيفة، "أنّهم (حماس) يواصلون أيضاً إطلاق الصواريخ علينا". وما يزيد في تعقيد جهود "إسرائيل" في غزة، بحسب "وول ستريت جورنال"، هو الحجم الهائل لشبكة أنفاق حماس.

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