الخارجية الأميركية: واشنطن لم تبلغ بغداد مسبقا بضرباتها

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة لم تبلغ الحكومة العراقية مسبقا بضربات شنّتها مؤخرا ضد أهداف قالت إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في العراق، موضحة بذلك تصريحات للبيت الأبيض أفادت بعكس ذلك.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل في تصريح للصحفيين "في ما يتعلق برد الجمعة، أبلغنا الحكومة العراقية فورا بعد وقوع الضربات"، لكنّه لفت إلى أن "الحكومة العراقية، وعلى غرار كل دول المنطقة، فهمت جيدا أنه سيكون هناك رد بعد مقتل الجنود الأميركيين".
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