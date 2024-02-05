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الاحتلال يجبر 8 آلاف نازح على إخلاء مستشفى الأمل جنوب غزة

2/5/2024 11:23:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الهلال الأحمر الفلسطيني، الإثنين، إن الجيش الإسرائيلي أجبر نحو 8 آلاف نازح على الإخلاء من مقرها ومن مستشفى الأمل في خان يونس جنوب قطاع غزة.
وقال الناطق باسم الجمعية، رائد النمس، إن "الجيش الإسرائيلي اقتحم المستشفى عصراً بعد حصار مشدد بالدبابات والآليات العسكرية دام نحو أسبوعين.
واعتقل الجيش الإسرائيلي مدير المستشفى وعدداً من أفراد الكادر الطبي وأجبر قرابة 8 آلاف نازح على الإخلاء تحت تهديد السلاح وإطلاق النار".
ودعا النمس إلى إنشاء طريق آمن لإخلاء مرضى غسيل الكلى من مستشفى الأمل بخانيونس، مشيرًا إلى أن "الجيش الإسرائيلي قطع الكهرباء عن المبنى، وترك المرضى في عداد الموتى".
وأوضح أن "حوالي 40 نازحًا من كبار السن، و80 ما بين مريض وجريح بالإضافة إلى أفراد من الكادر الطبي والإداري ما زالوا محاصرين داخل المستشفى، ويعانون أوضاعاً صعبة في ظل إطلاق النار ونفاذ الأدوية".
وطالب النمس برفع الحصار عن المستشفى وإدخال المساعدات الإغاثية والطبية، وتحييد المؤسسات الطبية عن دائرة الإستهداف الإسرائيلي المتواصل.

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