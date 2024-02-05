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البيت الأبيض: بايدن يعارض بشدة مشروع قانون مستقل لمساعدة إسرائيل

2/5/2024 11:23:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال البيت الأبيض الاثنين إن إدارة الرئيس جو بايدن تعارض بشدة خطة الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي الخاصة بمشروع قانون مستقل لتقديم المساعدة لإسرائيل.
وأضاف أن بايدن سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضده إذا وصل إلى مكتبه، وذلك في الوقت الذي يضغط فيه من أجل إقرار تشريع يتضمن دعم إسرائيل وأوكرانيا وأمن الحدود.

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