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العفو الدولية: ارتفاع صادم في استخدام إسرائيل القوة المميتة بالضفة

2/5/2024 11:23:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت منظمة العفو الدولية إن "إسرائيل" أطلقت موجة وحشية من العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ونفذت فيها عمليات قتل غير مشروعة.
وخلص تقرير للمنظمة -صدر اليوم- إلى ارتفاع وصفه بالصادم في استخدام القوة المميتة غير المشروعة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأضاف التقرير أنه مع تركيز أنظار العالم على غزة، نفذت "إسرائيل" عمليات قتل غير مشروع، بما في ذلك من خلال استخدام القوة المميتة دون ضرورة، أو بشكل غير متناسب، أثناء الاحتجاجات وعمليات الدهم والاعتقالات، وحرمت الجرحى من الإسعاف الطبي.
وحققت المنظمة في 4 حالات بارزة، استخدمت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلية القوة المميتة غير المشروعة، وقعت 3 منها في أكتوبر/تشرين الأول والرابعة في نوفمبر/تشرين الثاني، وأسفرت عن مقتل 20 فلسطينيا، من بينهم 7 أطفال.
كما وجدت أبحاث منظمة العفو الدولية أن قوات الاحتلال الإسرائيلية عرقلت تقديم المساعدة الطبية للأشخاص الذين أُصيبوا بجروح هددت حياتهم، وهاجمت أولئك الذين حاولوا مساعدة الجرحى الفلسطينيين، بمن فيهم المسعفون.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، صعّدت "إسرائيل" عمليات الدهم المميتة في أنحاء الضفة الغربية، وتصاعدت التوترات بشكل كبير.
وأشارت إلى أن لدى "إسرائيل" سجلا موثقا جيدا في استخدام القوة المفرطة والمميتة في كثير من الأحيان لوأد المعارضة وفرض نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين المفضي إلى نمط تاريخي من عمليات القتل غير المشروع التي تُرتكب مع الإفلات من العقاب.
واستشهد ما لا يقل عن 507 فلسطينيين في الضفة الغربية في عام 2023 من بينهم 81 طفلا على الأقل، مما يجعله العام الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين منذ بدء مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تسجيل الإصابات في عام 2005.

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