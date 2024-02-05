إعلام حوثي: 3 غارات أميركية وبريطانية شرقي مدينة صعدة

إعلام حوثي: 3 غارات أميركية وبريطانية شرقي مدينة صعدة
التاريخ
2/5/2024 11:23:00 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) بأن القوات الأميركية والبريطانية شنتا 3 غارات شرقي مدينة صعدة.
وخلال اليومين الماضيين شنت القوات الأميركية والبريطانية عشرات الغارات على أهداف في اليمن تابعة لجماعة أنصار الله.
MENAFN05022024000072011014ID1107813605
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.