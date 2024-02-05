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إعلام حوثي: 3 غارات أميركية وبريطانية شرقي مدينة صعدة

2/5/2024 11:23:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) بأن القوات الأميركية والبريطانية شنتا 3 غارات شرقي مدينة صعدة.
وخلال اليومين الماضيين شنت القوات الأميركية والبريطانية عشرات الغارات على أهداف في اليمن تابعة لجماعة أنصار الله.

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