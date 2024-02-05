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صدارة القادسية في اختبار الباطن

2/5/2024 11:19:27 PM
(MENAFN- Al Watan) يطمح متصدر دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى القادسية ((41 نقطة)) إلى تعزيز صدارته للدوري، وعدم السماح لمطارديه باللحاق به، عندما يواجه مضيفه الباطن ((28 نقطة)) لحساب الجولة الـ20 للدوري.
ويأمل الجبلين ((36 نقطة)) التمسك بالوصافة في نهاية الجولة عندما يحل ضيفا على العربي ((31 نقطة))، المتطلع إلى مواصلة تقدمه، وذلك على ملعب إدارة التعليم بعنيزة.
ويريد الصفا ((17 نقطة)) الابتعاد تدريجيا عن الخطر حينما يستقبل على ملعبه هجر ((14 نقطة))، الباحث عن طوق النجاة، للخروج من قاع الترتيب.

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