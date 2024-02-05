صدارة القادسية في اختبار الباطن

(MENAFN
- Al Watan) يطمح متصدر دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى القادسية ((41 نقطة)) إلى تعزيز صدارته للدوري، وعدم السماح لمطارديه باللحاق به، عندما يواجه مضيفه الباطن ((28 نقطة)) لحساب الجولة الـ20 للدوري.
ويأمل الجبلين ((36 نقطة)) التمسك بالوصافة في نهاية الجولة عندما يحل ضيفا على العربي ((31 نقطة))، المتطلع إلى مواصلة تقدمه، وذلك على ملعب إدارة التعليم بعنيزة.
ويريد الصفا ((17 نقطة)) الابتعاد تدريجيا عن الخطر حينما يستقبل على ملعبه هجر ((14 نقطة))، الباحث عن طوق النجاة، للخروج من قاع الترتيب.
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