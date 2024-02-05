الأهلي ينتظر محرز وميندي

(MENAFN
- Al Watan) ينتظر الأهلي وصول الثنائي الأجنبي: الجزائري رياض محرز والحارس السنغالي إدوارد ميندي إلى جدة، بعدما حصلا على إذن مسبق من الجهازين الفني والإداري بإجازة إضافية بعد نهاية مشاركتهما مع منتخبي بلديهما في كأس إفريقيا.
وقد ودع محرز وميندي البطولة القارية الجارية في كوت ديفوار مع منتخبي الجزائر والسنغال على الترتيب، فـ((محاربو الصحراء)) خرجوا من الدور الأول، بينما اكتفى ((أسود التيرانغا)) ببلوغ دور الـ16.
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