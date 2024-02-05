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الأهلي ينتظر محرز وميندي

2/5/2024 11:19:27 PM
(MENAFN- Al Watan) ينتظر الأهلي وصول الثنائي الأجنبي: الجزائري رياض محرز والحارس السنغالي إدوارد ميندي إلى جدة، بعدما حصلا على إذن مسبق من الجهازين الفني والإداري بإجازة إضافية بعد نهاية مشاركتهما مع منتخبي بلديهما في كأس إفريقيا.
وقد ودع محرز وميندي البطولة القارية الجارية في كوت ديفوار مع منتخبي الجزائر والسنغال على الترتيب، فـ((محاربو الصحراء)) خرجوا من الدور الأول، بينما اكتفى ((أسود التيرانغا)) ببلوغ دور الـ16.

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