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غرفة عمليات هيئة تطوير منطقة عسير - جريدة الوطن السعودية

2/5/2024 11:19:08 PM
(MENAFN- Al Watan) ارتبطت غرف العمليات المشتركة في أذهان الناس على مستوى العالم بالحروب والكوارث وإدارة الأزمات ، إلا في السعودية العظمى مملكة الحزم والإنسانية .
فهناك غرف تتابع وترصد تنفيذ مشروعات عملاقة، وما غرفة عمليات هيئة تطوير منطقة عسير إلا نموذجاً حياً لمسيرة التنمية المباركة والمستقبل المشرق.
وفي الشهور الماضية عاشت منطقة عسير أفراحا كبيرة، وبشائر الخير تتوالى بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ، حين أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ،
مشروعات عملاقة جاء في مقدمتها المخطط العام لمشروع تطوير السودة وأجزاء من رجال المع ، ثم محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية ، والمخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد ضمن استراتيجية عسير قمم وشيم ، وأخيراً وليس آخراً إطلاق شركة "أردارا " لتطوير مشروع وادي أبها كوجهة سياحية جاذبة.
وتحرص غرفة هيئة تطوير عسير بين الحين والآخر بحضور سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال ، على دعوة المسؤولين وبعض الضيوف والأهالي للحوار ودراسة ومتابعة كل مايهم عسير الإنسان والمكان ،وتحديد الأولويات، والاستفادة من الآراء والمقترحات.وبحث تفعيل المبادرات الرائدة في المجالات كافة.
وقريبا حدثني المهتم بالشأن الاجتماعي الصديق "بندر
آل مفرح" عن مشاركته في إحدى جلسات الغرفة والمشاعر الوطنية الصادقة التي انثالت على الجميع في لحظات خالدة استنطقت لسان التاريخ ليسجل بأحرف من نور مرحلة ذهبية في هذا العهد الزاهر عنوانها "على قدر أهل العزم تأتي العزائم ".
ولا أبالغ في القول إن التنمية في كثير من بلدان العالم لاتأتي إلا بعد مطالبات تستغرق سنوات ، وقد لا تحضر ، لكننا وفي وطننا الحبيب والغالي يتفاجأ المواطن بقطار التنمية يصل إلى المدن والقرى ويحمل معه مشروعات الازدهار والخير وجودة الحياة فلله الحمد رب العالمين، ونسأله أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها.
غرفة عمليات هيئة تطوير منطقة عسير ، جسور خير تَنطلق منها الآمال والتطلعات الواعدة بحول الله، وفق رؤية الهيئة المعلنة لتكون المنطقة وجهة عالمية رائدة طوال العام ،يستلهم منها الجميع الإنسجام ما بين الأصالة والحداثة المبني على مكامن قوتها من أصالة وطبيعة.
وهذا ما يجعل عسير اليوم ورشة عمل كبرى، تسابق عجلة الزمن في البناء والتطوير.

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