طرق وأرصفة ونظافة تتصدر شكاوى سكان جازان

(MENAFN
- Al Watan) تصدرت شكاوى الطرق والأرصفة والنظافة أكثر بلاغات وشكاوى التشوه البصري من قِبل المواطنين، وشكلت هاجسا يراودهم، في وقت بلغ فيه إجمالي البلاغات في يناير الماضي 6640 بلاغا.
ووصل إجمالي البلاغات الواردة لأمانة جازان 2147 بلاغا بـ32%، وحلت النظافة ثانيا بإجمالي 1838 بلاغا بـ28%، والحدائق والمرافق العامة ثالثا بإجمالي 1170 بلاغا بـ18%، والإنارة واللوحات الإرشادية رابعا بإجمالي 1161 بلاغا بـ17%، والمباني والتعديات خامسا بإجمالي 324 بلاغا بـ5%.
استنفار بلدي
استنفرت أمانة منطقة جازان جهودها في معالجة البلاغات، ومكافحة التشوهات البصرية، وتحسين المشهد الحضري. وعلمت ((الوطن)) أن ارتفاع بلاغات النظافة يعود إلى تجديد عقود معظم شركات النظافة، والتعاقد مع شركات أخرى، التي بدأت في مزاولة عملها بشكل مغاير وأفضل عن السابق، ما تسبب في تأخر مزاولة أعمالها في بعض المواقع، إلى جانب انتشار الحفريات بالطرق، خاصة داخل الأحياء السكنية.
معالجة فورية
أكدت أمانة منطقة جازان أنها عالجت وبلدياتها الفرعية 6640 بلاغا تتعلق بالتشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة، التي تلقتها عبر مركز الاتصال الموحد ((940))، مشيرة إلى أن ذلك يأتي حسب خطة رؤية الأمانة وأهدافها، لتحسين البنية التحتية، وترميم المرافق العامة في المنطقة، وإحداث الأثر الإيجابي للمواطن والمقيم في محافظات المنطقة، ومؤكدة استمرار أعمال إزالة التشوهات البصرية ومعالجة أسبابها، حيث تعمل الفرق الميدانية على مدى اليوم على معالجة البلاغات بشكل فوري، وداعية الجميع إلى الإبلاغ عما يجدونه من ملاحظات.
صدارة البلاغات
الطرق والأرصفة: 32%
النظافة: 28%
الحدائق والمرافق: 18%
الإنارة واللوحات: 17%
المباني والتعديات: 5%
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