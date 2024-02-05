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طرق وأرصفة ونظافة تتصدر شكاوى سكان جازان

2/5/2024 11:17:13 PM
(MENAFN- Al Watan) تصدرت شكاوى الطرق والأرصفة والنظافة أكثر بلاغات وشكاوى التشوه البصري من قِبل المواطنين، وشكلت هاجسا يراودهم، في وقت بلغ فيه إجمالي البلاغات في يناير الماضي 6640 بلاغا.
ووصل إجمالي البلاغات الواردة لأمانة جازان 2147 بلاغا بـ32%، وحلت النظافة ثانيا بإجمالي 1838 بلاغا بـ28%، والحدائق والمرافق العامة ثالثا بإجمالي 1170 بلاغا بـ18%، والإنارة واللوحات الإرشادية رابعا بإجمالي 1161 بلاغا بـ17%، والمباني والتعديات خامسا بإجمالي 324 بلاغا بـ5%.
استنفار بلدي
استنفرت أمانة منطقة جازان جهودها في معالجة البلاغات، ومكافحة التشوهات البصرية، وتحسين المشهد الحضري. وعلمت ((الوطن)) أن ارتفاع بلاغات النظافة يعود إلى تجديد عقود معظم شركات النظافة، والتعاقد مع شركات أخرى، التي بدأت في مزاولة عملها بشكل مغاير وأفضل عن السابق، ما تسبب في تأخر مزاولة أعمالها في بعض المواقع، إلى جانب انتشار الحفريات بالطرق، خاصة داخل الأحياء السكنية.
معالجة فورية
أكدت أمانة منطقة جازان أنها عالجت وبلدياتها الفرعية 6640 بلاغا تتعلق بالتشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة، التي تلقتها عبر مركز الاتصال الموحد ((940))، مشيرة إلى أن ذلك يأتي حسب خطة رؤية الأمانة وأهدافها، لتحسين البنية التحتية، وترميم المرافق العامة في المنطقة، وإحداث الأثر الإيجابي للمواطن والمقيم في محافظات المنطقة، ومؤكدة استمرار أعمال إزالة التشوهات البصرية ومعالجة أسبابها، حيث تعمل الفرق الميدانية على مدى اليوم على معالجة البلاغات بشكل فوري، وداعية الجميع إلى الإبلاغ عما يجدونه من ملاحظات.
صدارة البلاغات
الطرق والأرصفة: 32%
النظافة: 28%
الحدائق والمرافق: 18%
الإنارة واللوحات: 17%
المباني والتعديات: 5%

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