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أمير منطقة الرياض يفتتح مستشفى الدكتور سليمان فقيه بالرياض

2/5/2024 11:17:13 PM
(MENAFN- Al Watan) افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، اليوم في الرياض، مستشفى الدكتور سليمان فقيه، بحضور معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل.
وفور وصول سموه، عُزف السلام الملكي، ثم بُدء الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
وأكد سمو الأمير فيصل بن بندر في تصريح بهذه المناسبة، حرص القيادة الرشيدة -رعاها الله- على خدمة المواطن والمقيم ورعايته الصحية وفق أعلى المعايير الطبية والصحية العالمية، مقدمًا شكره لمجموعة فقيه الطبية، على تدشينها المستشفى في مدينة الرياض، متمنيًا التوفيق للمجموعة في عملها وفق توجيهات القيادة الرشيدة -حفظها

عقب ذلك ألقى رئيس مجموعة فقيه الطبية الدكتور مازن سليمان فقيه، كلمة رفع فيها الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، للدعم الذي يوليانه -أيدهما الله- للقطاع الصحي في

وقدم شكره، لسمو أمير منطقة الرياض، على دعمه ومتابعته وتشريفه للمجموعة بافتتاحه أول مستشفى لمجموعة فقيه الطبية في مدينة الرياض.
وأفاد الدكتور مازن فقيه، أن المستشفى يضم حوالي 200 سرير و 50 عيادة و 10 غرف عمليات و 10 غرف عناية مركزة و 6 غرف للعناية المركزة لحديثي الولادة، كما يحتوي المستشفى على أفضل الأجهزة الطبية في غرف العمليات والعناية المركزة والتشخيص الطبي

ثم شاهد سموه والحضور، عرضاً مرئياً بعنوان (قصة ثلاثة أجيال).
عقب ذلك افتتح سموه المستشفى إيذاناً ببدء العمل فيه.

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