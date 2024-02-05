تقنية لنقل البضائع الثقيلة دون طيار

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- Al Watan) يعمل مركز الثورة الصناعية الرابعة على تهيئة استخدام تقنية نقل البضائع الثقيلة بالطائرات دون طيار، وذلك من خلال مراجعة الأطر التنظيمية التي تسمح باستخدام هذه التقنية، والعمل على تحديثاتها بما يتناسب مع هذه التقنية الواعدة.
جاء ذلك حسب مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لعام 2022، وذلك لتطوير قطاع النقل والقطاع اللوجستي في المملكة.
ويسعي مركز الثورة الصناعية الرابعة في المملكة إلى تعزيز وتطوير وتطبيق التقنيات الناشئة لمصلحة المجتمع السعودي. ويهدف المركز إلى أن يكون منصة عمل للجمع بين الجهات الحكومية والخاصة من أجل تطوير أطر سياسات وبروتوكولات تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، الهادفة لتعزيز تبنى التقنيات الناشئة وتطبيقاتها، بما يخدم مصلحة المجتمع، ويسهم في تدريب السعوديين، ليكونوا قادة المستقبل في مجال تطوير السياسات والتقنيات. ويتبنى المركز عدة مشاريع، لتسريع تبنى التقنيات الناشئة مثل إنترنت الاشياء والدرونز والذكاء الاصطناعي.
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مبادرات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لعام 2022:
1- توطين الصناعات الواعدة: مبادرة مركز الثورة الصناعية الرابعة - نسبة الاكتمال 67%
2- مبادرة توطين ونقل تقنية النفط والغاز - نسبة الاكتمال 93%
3- توطين ونقل تقنية المياه - نسبة الإنجاز 87%
4- توطين ونقل تقنية المعلومات والاتصالات - نسبة الإنجاز 93%
5- توطين ونقل تقنية الصحة - نسبة الإنجاز 80%
6- توطين ونقل تقنية التعدين والمواد المتقدمة - نسبة الإنجاز 100%
7- برنامج ورش تطوير النماذج الأولية - نسبة الإنجاز 55%
8- المنظومة الذكية لرصد الغازات المسببة للاحتباس الحراري على مستوى المملكة - نسبة الإنجاز 84%
9- منصة البيانات الضخمة للتخطيط الإستراتيجي - نسبة الإنجاز 70%
10- نظام الاتصال بالأقمار الصناعية الموجه إلكترونيا لتطبيقات الجهات الحكومية - نسبة الإنجاز 69%
11- الارتقاء بالأجهزة والتجهيزات اللازمة لتطوير المحتوى المحلي - نسبة الإنجاز 29%
12- تعزيز القدرات البحثية والتطويرية والابتكارية في مجال الطاقة - نسبة الإنجاز 90%
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