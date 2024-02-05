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تقنية لنقل البضائع الثقيلة دون طيار

2/5/2024 11:17:13 PM
(MENAFN- Al Watan) يعمل مركز الثورة الصناعية الرابعة على تهيئة استخدام تقنية نقل البضائع الثقيلة بالطائرات دون طيار، وذلك من خلال مراجعة الأطر التنظيمية التي تسمح باستخدام هذه التقنية، والعمل على تحديثاتها بما يتناسب مع هذه التقنية الواعدة.
جاء ذلك حسب مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لعام 2022، وذلك لتطوير قطاع النقل والقطاع اللوجستي في المملكة.
ويسعي مركز الثورة الصناعية الرابعة في المملكة إلى تعزيز وتطوير وتطبيق التقنيات الناشئة لمصلحة المجتمع السعودي. ويهدف المركز إلى أن يكون منصة عمل للجمع بين الجهات الحكومية والخاصة من أجل تطوير أطر سياسات وبروتوكولات تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، الهادفة لتعزيز تبنى التقنيات الناشئة وتطبيقاتها، بما يخدم مصلحة المجتمع، ويسهم في تدريب السعوديين، ليكونوا قادة المستقبل في مجال تطوير السياسات والتقنيات. ويتبنى المركز عدة مشاريع، لتسريع تبنى التقنيات الناشئة مثل إنترنت الاشياء والدرونز والذكاء الاصطناعي.
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مبادرات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لعام 2022:
1- توطين الصناعات الواعدة: مبادرة مركز الثورة الصناعية الرابعة - نسبة الاكتمال 67%
2- مبادرة توطين ونقل تقنية النفط والغاز - نسبة الاكتمال 93%
3- توطين ونقل تقنية المياه - نسبة الإنجاز 87%
4- توطين ونقل تقنية المعلومات والاتصالات - نسبة الإنجاز 93%
5- توطين ونقل تقنية الصحة - نسبة الإنجاز 80%
6- توطين ونقل تقنية التعدين والمواد المتقدمة - نسبة الإنجاز 100%
7- برنامج ورش تطوير النماذج الأولية - نسبة الإنجاز 55%
8- المنظومة الذكية لرصد الغازات المسببة للاحتباس الحراري على مستوى المملكة - نسبة الإنجاز 84%
9- منصة البيانات الضخمة للتخطيط الإستراتيجي - نسبة الإنجاز 70%
10- نظام الاتصال بالأقمار الصناعية الموجه إلكترونيا لتطبيقات الجهات الحكومية - نسبة الإنجاز 69%
11- الارتقاء بالأجهزة والتجهيزات اللازمة لتطوير المحتوى المحلي - نسبة الإنجاز 29%
12- تعزيز القدرات البحثية والتطويرية والابتكارية في مجال الطاقة - نسبة الإنجاز 90%

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