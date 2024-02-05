تراجع الذهب بعد تقارير عن أسعار الفائدة

(MENAFN
- Al Watan) تراجعت أسعار الذهب متأثرة بارتفاع الدولار، وكذلك ارتفاع سندات الخزانة الأمريكية، بعد ارتفاع في تقرير الوظائف الذي أظهر أداءً قويا للقطاع، وبدد التوقعات حول خفض الفائدة من قِبل البنك الفيدرالي الأميركي، حيث تراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 2045.50 دولار للأوقية.
وقال مات سيمبسون، أحد كبار المحللين في ((سيتي إندكس)): ((يقلص كبار المضاربين والصناديق المدارة انكشافهم الطويل على عقود الذهب الآجلة للأسبوع الرابع. ومع تكرار جيروم باول الإشارة إلى ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، لا يزال هناك جدل حول ما إذا كان الذهب يمكن أن يرتفع عن هذا المستوى)).
بينما سجل مؤشر الدولار أعلى مستوى في ثمانية أسابيع، ما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى. في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 4%.
وأظهرت بيانات من وزارة العمل الأمريكية، الجمعة، أن الوظائف غير الزراعية زادت 353 ألف وظيفة في يناير، وهو ما يعادل نحو مثلي ما توقعه اقتصاديون استطلعت ((رويترز)) آراءهم عند 180 ألف وظيفة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 22.56 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.8% إلى 939.26 دولار، بينما ارتفع البلاتين 0.5% إلى 894.99 دولار.
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