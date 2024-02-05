Tuesday, 06 February 2024 07:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تراجع الذهب بعد تقارير عن أسعار الفائدة

2/5/2024 11:17:13 PM
(MENAFN- Al Watan) تراجعت أسعار الذهب متأثرة بارتفاع الدولار، وكذلك ارتفاع سندات الخزانة الأمريكية، بعد ارتفاع في تقرير الوظائف الذي أظهر أداءً قويا للقطاع، وبدد التوقعات حول خفض الفائدة من قِبل البنك الفيدرالي الأميركي، حيث تراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 2045.50 دولار للأوقية.
وقال مات سيمبسون، أحد كبار المحللين في ((سيتي إندكس)): ((يقلص كبار المضاربين والصناديق المدارة انكشافهم الطويل على عقود الذهب الآجلة للأسبوع الرابع. ومع تكرار جيروم باول الإشارة إلى ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، لا يزال هناك جدل حول ما إذا كان الذهب يمكن أن يرتفع عن هذا المستوى)).
بينما سجل مؤشر الدولار أعلى مستوى في ثمانية أسابيع، ما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى. في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 4%.
وأظهرت بيانات من وزارة العمل الأمريكية، الجمعة، أن الوظائف غير الزراعية زادت 353 ألف وظيفة في يناير، وهو ما يعادل نحو مثلي ما توقعه اقتصاديون استطلعت ((رويترز)) آراءهم عند 180 ألف وظيفة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 22.56 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.8% إلى 939.26 دولار، بينما ارتفع البلاتين 0.5% إلى 894.99 دولار.

MENAFN05022024000089011017ID1107813582

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث