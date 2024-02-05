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الكلاب تنبح والقافلة تسير

2/5/2024 11:17:13 PM
(MENAFN- Al Watan) تعتبر اليوم القضية الفلسطينية من أعدل القضايا في تاريخ البشرية المعاصر، لكن الدفاع عنها مشتت، غير مرضي، بل يصل إلى أن يوصف بالسيء، وهذا ما أسهم في شيطنة الأعداء للسردية وكل من يدعمها، علاوة على سهولة تسويق الأكاذيب! إن العدو الصهيوني يمتلك اليوم أهم الصحف والمحطات التليفزيونية والإذاعية البارزة والمؤثرة في جميع أنحاء العالم، وهم ينفقون مبالغ كبيرة من المال لتخليد صورتهم كضحايا للمحرقة وربط هذه الصورة كتبرير لجرائمهم ضد الفلسطينيين.
وإضافة إلى ما سبق أنشأ العدو الوحدة 8200 التابعة لهيئة المخابرات الصهيوني، وهي عبارة عن جيش من المبرمجين المحترفين الذين يمكنهم اختراق الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والتسلل إلى الصفحات والمواقع والمنصات لإثارة الفتنة وإشعال الحرائق الطائفية والدينية والعرقية، لإثارة السذج الذين ينخرطون في هذه الحرائق الإلكترونية كي تجعل منهم أدوات لخدمة سياساتهم الإجرامية دون مقابل.
ولكنهم ليسوا السلاح الإلكتروني الوحيد الذي يستخدم، لأن الكيان الصهيوني يستخدم ويتلاعب بالمعلومات من خلال منصة تدعى ((عمليّة كناري: Canary Mission))، حيث يتم نشر ملفات شخصية عن الأكاديميين والطلاب الذين يدعمون فلسطين، لعرقلة تقدمهم الوظيفي! تأسست هذه المنصة عام 2014، وتقوم بإنشاء ((قائمة سوداء)) من خلال تصنيف المؤيدين للفلسطينيين، بما في ذلك اليهود الذين يعارضون العنف الذي ينتهجه الكيان الصهيوني، بحجة أنهم معادين للسامية، لإفساد حياتهم المهنية؛ من مهامهم جمع معلومات عن الأكاديميين والطلاب ثم نشر هذه المعلومات دون الحصول على إذن لتشويه سمعة وترهيب كل من يتجرأ ويؤيد القضية الفلسطينية.
تستهدف المنصة في المقام الأول الطلاب والأكاديميين المسلمين والعرب والمهاجرين، ولكنها مؤخرًا بدأت بضم أسماء اليهود الذين يعارضون الاحتلال لفلسطين، والملفت للنظر أن الملفات الشخصية المنشورة على الموقع، والتي تعتمد على معلومات استخباراتية مفتوحة المصدر فيما يتعلق بالأفراد والمنظمات، تحتوي أيضًا على معلومات قد تتضمن تفاصيل خاصة وشخصية، أما في عمليات البحث على جوجل، فبات المحرك يظهر في أعلى قائمة نتائج البحث، المعلومات الصادرة عن هذه المنصة المتطرفة، وليس من مواقع الضحايا المستهدفون الرسمية!
لقد صرحت مجموعة ((عمليّة كناري)) عن رؤيتها المتطرفة وإستراتيجيتها المضللة بشكل واضح في أول مقطع فيديو لها نشر في أبريل 2015، حيث يُظهر المقطع الذي تبلغ مدته دقيقتين صورًا ليهود مع نجوم صفراء على ملابسهم تليها صور لنساء يرتدين الحجاب ويلوّحن بالأعلام الفلسطينية. وتختتم الراوية الفيديو بالقول: ((من واجبك التأكد من أن متطرفي اليوم ليسوا موظفين الغد))!
إن هذه المنصة ليست الوحيدة ولن تكون الأخيرة، بل توجد قوائم سوداء على الإنترنت للمدافعين عن فلسطين تم إطلاقها عام 2002، وكان أبرزها منصة ((مراقبة الحرم الجامعي: Campus Watch))، وهو موقع يديره ((دانييل بايبس))، واستهدفت القائمة السوداء التي وضعها الأساتذة الجامعيين الذين انتقدوا إسرائيل والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، وبالرغم من أن الموقع قام بإزالة الملفات الأصلية، فإنه لا يزال يحتوي على قائمة ((الأساتذة الذين يجب تجنبهم)) بسبب سياساتهم.
اليوم تشمل منصة ((عمليّة كناري))، التي ولدت في عصر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، أعدادًا من الأسماء أكبر بكثير مما تم إدراجه في قائمة ((مراقبة الحرم الجامعي))، وباتت تستهدف الطلاب أكثر من استهداف الأساتذة، كما أنها استفادت من سرعة الانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي، فنشرت ملفاتها على تويتر، والفيس بوك ومنصات أخرى، وبذلك أعطت أشرس كلاب الصهاينة وأكثرهم صخبًا على الإنترنت قائمة بالأهداف التي يجب التنمر عليها ومضايقتها، وهم قاموا ويقومون بالواجب وأكثر!
يعتقد بيل مولن، أستاذ الدراسات الأمريكية في جامعة بوردو ومؤسس منظمة ((ضد كناري ميشن))، أنها الأكثر أهمية وفعالية بين المجموعات المؤيدة للكيان الصهيوني في تخويف النشطاء بسبب وجودها في كل مكان، ووجودها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، إضافة إلى نموها المستمر بتحديث نتائجها المتواصل.
لم يكتف عملاء منصة ((عمليّة كناري)) بالتشهير عبر الإنترنت وإدراج القائمة السوداء، بل شاركوا أيضًا في التخويف الجسدي، فعلى سبيل المثال لا الحصر في جامعة جورج واشنطن ذكرت إحدى المشاركات، إنه في عام 2018، عشية التصويت على قرار الحكومة الطلابية الذي يدعو الجامعة إلى سحب استثماراتها من الشركات التي تستفيد من الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني، ظهر فجأة رجلان قويان يرتديان ملابس الكناري الصفراء في بهو المبنى الذي كان من المقرر أن يجري فيه التصويت داخل الجامعة، ثم قاما بأداء رقصة غريبة ومخيفة؛ كان هدفهم هو تعزيز منشورات ((عمليّة كناري)) التي نشرت في جميع أنحاء الحرم الجامعي بشكل كبير، تنصح الطلاب بالتصويت ضد القرار ومهاجمة النشطاء الطلابيين وكان مضمون هذا التصرف هو الرسالة التالية للمشاركين: ((لا توجد أسرار، سنعرف تصويتك وسنتصرف وفقًا لذلك))، ثم يظهر لنا طلبة وطالبات من اليهود الصهاينة في حرم الجامعات الأمريكية يشتكون ويتباكون أمام الإعلام بأنهم باتوا يشعرون بالخوف من أعداء السامية!
أما بالنسبة للتمويل المالي، فإنها تحظى بعلاقات وثيقة مع وزارة الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلية وجهاز المخابرات الشاباك، وتتلقى تمويلًا كبيرًا من اللوبي اليهودي في أمريكا، كما أظهرت بعض التقارير لصحفيين في المجال الاستقصائي أن المنصة تقبل التبرعات المعفاة من الضرائب علنًا من خلال موقعها على الإنترنت، وسلط أحد هؤلاء الصحفيين الضوء على الروابط السرية للغاية للمنظمة مع المخابرات الإسرائيلية والممولين الأمريكيين، على غرار التجسس الإسرائيلي في الولايات المتحدة، وكشفت صحيفة هآرتس أنه تم تحويل الأموال إلى منظمة ((عمليّة كناري)) من خلال ما يسمى بالمنظمة غير الربحية ((ميجاموت شالوم)).
قد يكونوا نجحوا مع البعض من خلال الملاحقة والترهيب، لكن على ما يبدو أن أعداد الذين لم يعودوا يهتمون بهم في ازدياد، وهم ماضون في نضالهم لنشر الحقائق وجذب الانتباه إلى كل الانتهاكات التي ترتكبها تلك المنظمات وتوثيقها من أجل ملاحقتهم قضائيًا، بل أن الكثير منهم بات يعتبر أن مجرد وجوده على هذه القوائم هو وسام شرف، وكما يقال: الكلاب تنبح والقافلة تسير!

MENAFN05022024000089011017ID1107813581

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