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ثانوية النسيم ومدرسة المشاغبين

2/5/2024 11:17:13 PM
(MENAFN- Al Watan) تذمر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي من المسلسل السعودي ((ثانوية النسيم)) والذي يعرض على قناة mbc ومنصة شاهد، كونه - في نظرهم - يبث رسائل سلبية عن العلاقة بين المعلم والطالب، حيث يذكر أحد وكلاء المدارس في منصة ((إكس)): ((أنا وكيل مدرسة ولاحظت الطلاب تفرعنوا وقلوا أدبهم على المعلمين هالأسبوع سويت تعهدات أكثر من اللي سويته سنة كاملة)). ونجد آخرين يطالبون بوقف عرض المسلسل مستندين في ذلك بتشبيهه بمسرحية ((مدرسة المشاغبين)) ويقول أحدهم: ((مسلسل ثانوية النسيم هو مدرسة المشاغبين بقالب جديد يفرعن الطلاب ويهدم العلاقة المجتمعية، ويربك العملية التعليمية وكأنه مقصود لنفس الأهداف التي جُعلت لمدرسة المشاغبين لذلك يجب إيقافه إن كان هناك غيرة على إصلاح التعليم وبناء جيل ينهض بالمجتمع)). في نظري أن مسرحية ((مدرسة المشاغبين)) ساعدت في إصلاح التعليم بمصر وليس العكس. نعم المسرحية التي عرضت عام 1973 أحدثت هزة للتعليم في مصر، وبدأ التربويون والأكاديميون في كتابة البحوث وتسطير المقالات في محاولة إيقاف المسرحية لما تضمنته من رسائل تربوية سيئة تروجها المسرحية، وقد هزت صورة المعلم والتربوي في مصر. وهذا يكشف في نظري مدى ضعف وهشاشة التعليم آنذاك، مع العلم أن مصر في تلك الأيام كانت قد مارست دورها التعليمي الحديث منذ ما يقارب المئتي سنة من عرضها المسرحية، فكيف استطاعت مسرحية واحدة أن تقلبهم رأسا على عقب؟
في منظوري كان من الأصلح أن ينبري النقاد لطرح رؤية عن حال التعليم، وليس انتقاد المسرحية ومحاولة إيقافها. فهذه عادتنا دائمًا نحب القفز على عيوبنا وأخطائنا ونلقيها على الآخرين. ورغم أن المسرحية ما زالت تذاع حتى اليوم فإننا لا نمل مشاهدتها رغم أننا شاهدناها مئات المرات.
تعالوا معي لمثال آخر، وهو مسلسل أمريكي عرض لمدة أربع سنوات (من عام 1975 حتى 1979) في كل محطات التلفزة الأمريكية، وهو مسلسل كوميدي ساخر يتحدث عن العلاقة السيئة بين المعلم والطالب في مدرسة ثانوية. الأمريكان (لم يطيروا في العجة) ليوجهوا انتقاداتهم للمسلسل، بل على العكس، تابعوه بكل حب وحماس واستمتاع، ولم يتذمر منه لا أم ولا أب ولا معلم ولا أستاذ جامعي. ثم لماذا لا ننتظر مسلسل ((ثانوية النسيم)) إلى نهايته حتى نستطيع على الأقل قراءته جيدًا وكاملًا!؟ لا حظوا معي أن كل من هاجم مسرحية (مدرسة المشاغبين) لم يكملوا المتابعة حتى الفصل الأخير والذي تحول فيه أبطال المسرحية إلى طلاب مؤدبين ومحترمين، في رسالة مضمونها أن معلمتهم الجديدة أصلحتهم وأثرت فيهم بنهاية المطاف. وهذه رسائل جيدة لا يظهرها النقاد، لماذا؟ لأننا أهملنا الفصل الأخير كونه يتسم بطابع الجدية، فنحن نضحك على الجزء الذي نتهم المسرحية من خلاله. وكذا الحال مع مسلسل (ثانوية النسيم) والذي يظهر أن المعلم المكافح والمؤمن برسالته، سيكون بمقدوره إصلاح الطلاب وتغييرهم إلى الأفضل، وستكون له بصمته الكبيرة حتى على أحلامهم ومستقبلهم.

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