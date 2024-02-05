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أكثر العواصف الغبارية والرملية من بيشة ونجران

2/5/2024 11:17:12 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما سجلت المملكة أعلى نسبة انخفاض في عدد حالات العواصف الغبارية والرملية في يناير الماضي 2024 منذ 21 عاما، تصدرت بيشة وشرورة ونجران، في المناطق الجنوبية نسب الغبار.
ورصد المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية نسبة - 94% نسبة انخفاض بمعدل حالات العواصف الغبارية والرملية لشهر يناير هذا العام مقارنة بالفترة ما بين 2003-2022، كما سجلت انخفاضا في إجمالي أيام وساعات حالات العواصف الغبارية والرملية بنسبة -88% لشهر يناير 2024 مقارنة بيناير 2023.
إعداد الدراسات
يتولى المركز الإقليمي للإنذار المبكر بالعواصف الرملية، المبادرة بخطط وطنية تفصيلية بناء على معايير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بهدف مواجهة الظواهر الغبارية والرملية وتقليل المخاطر الناجمة عنها، من خلال تدشين نظام لرصد الظواهر الغبارية والرملية على المستويين الوطني والإقليمي.
ويهدف المركز إلى تدشين نظام رصد الظواهر و إعداد دراسات عن الظواهر المناخية وتأثيراتها ودعم الخطط الوطنية وتمكينها ومواجهة الظواهر الغبارية والرملية وتقليل المخاطر الناجمة عن العواصف وتغطية المستويين الوطني والإقليمي.
ويواجه المركز عددا من التحديات المناخية في المملكة تتمثل في تواجد تربة جافة ونقص الغطاء النباتي واختلاف الضغط الجوي، بالإضافة إلى تباين درجات الحرارة وكذلك قوة وسرعة الرياح.
مرافق الطاقة
تتمثل مهام المركز في الحد من حدوث مشكلات في الجهاز التنفسي وتقليص أضرار المحاصيل الزراعية وتقليل خسائر الثروة الحيوانية، وكذلك آثار البنية التحتية منها الحد من أضرار المباني والهياكل الخاصة بالكهرباء والهاتف ومرافق الطاقة والآلات الصناعية، وتقليل التأثيرات الحاصلة لقطاع النقل والمواصلات والسكك الحديدية والملاحات البحرية والجوية، أيضا آثار اقتصادية، وهي تدشين نظام رصد على المستويين الوطني و الإقليمي، وتقليل تكاليف إزالة الرمال والأتربة.

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