شارة إنجاز لـ 6700 معلم حاسب

(MENAFN
- Al Watan) يُنفّذ المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، بالتعاون مع وزارة التعليم، وبرنامج "صقل مهارات المجتمع من أجل المستقبل"، المقدم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وشركة IBM، برنامج "تنمية القدرات الرقمية لمعلمي ومعلمات الحاسب الآلي"، والذي يستهدف تنمية المهارات التقنية لأكثر من 6700 معلم ومعلمة في تخصص الحاسب الآلي من جميع مناطق المملكة، في المجالات التقنية الواعدة، مثل: الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، علم البيانات، الحوسبة السحابية، بهدف تعزيز قدرات معلمي الحاسب الآلي والتميز في المجالات الواعدة، ويستمر حتى الـ 8 من شهر ذي القعدة المقبل، ومن المقرر تنفيذ البرنامج غير المتزامن عن بعد عبر منصة IBM SkilllsBuild. ويمنح المعلم شارة إنجاز البرنامج التدريبي من شركة IBM.
وأكد المعهد على نقل المعرفة للطلاب والطالبات، بإشراف الإدارة العامة للنشاط الطلابي في وزارة التعليم، وذلك بعد انتهاء البرنامج التدريبي، وهو شرط أساسي لحصول المعلم على شهادة حضور البرنامج من المعهد، ويستثنى من ذلك معلمو الحاسب الآلي في المرحلة الابتدائية، وإجراءات نقل المعرفة.
البرامج التدريبية
01- الذكاء الاصطناعي
03- علم البيانات
04- الحوسبة السحابية
شروط ترشيح المعلمين
01- إجادة اللغة الإنجليزية "اللغة التخصصية".
02- 4 آلاف معلم ومعلمة بكل برنامج تدريبي كحد أقصى.
03- تنوع المعلمين والمعلمات في كل برنامج.
04- تنوع المعلمين في كل برنامج يشمل الجنسين.
05- التزام المعلم بنقل المعرفة للطلاب بعد انتهاء البرنامج التدريبي.
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