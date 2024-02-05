Tuesday, 06 February 2024 07:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شارة إنجاز لـ 6700 معلم حاسب

2/5/2024 11:17:12 PM
(MENAFN- Al Watan) يُنفّذ المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، بالتعاون مع وزارة التعليم، وبرنامج "صقل مهارات المجتمع من أجل المستقبل"، المقدم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وشركة IBM، برنامج "تنمية القدرات الرقمية لمعلمي ومعلمات الحاسب الآلي"، والذي يستهدف تنمية المهارات التقنية لأكثر من 6700 معلم ومعلمة في تخصص الحاسب الآلي من جميع مناطق المملكة، في المجالات التقنية الواعدة، مثل: الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، علم البيانات، الحوسبة السحابية، بهدف تعزيز قدرات معلمي الحاسب الآلي والتميز في المجالات الواعدة، ويستمر حتى الـ 8 من شهر ذي القعدة المقبل، ومن المقرر تنفيذ البرنامج غير المتزامن عن بعد عبر منصة IBM SkilllsBuild. ويمنح المعلم شارة إنجاز البرنامج التدريبي من شركة IBM.
وأكد المعهد على نقل المعرفة للطلاب والطالبات، بإشراف الإدارة العامة للنشاط الطلابي في وزارة التعليم، وذلك بعد انتهاء البرنامج التدريبي، وهو شرط أساسي لحصول المعلم على شهادة حضور البرنامج من المعهد، ويستثنى من ذلك معلمو الحاسب الآلي في المرحلة الابتدائية، وإجراءات نقل المعرفة.
البرامج التدريبية
01- الذكاء الاصطناعي
03- علم البيانات
04- الحوسبة السحابية
شروط ترشيح المعلمين
01- إجادة اللغة الإنجليزية "اللغة التخصصية".
02- 4 آلاف معلم ومعلمة بكل برنامج تدريبي كحد أقصى.
03- تنوع المعلمين والمعلمات في كل برنامج.
04- تنوع المعلمين في كل برنامج يشمل الجنسين.
05- التزام المعلم بنقل المعرفة للطلاب بعد انتهاء البرنامج التدريبي.

MENAFN05022024000089011017ID1107813578

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث