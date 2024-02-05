الزعيم يرسم خطة الديربي
التاريخ
2/5/2024 11:17:12 PM
(MENAFN
- Al Watan) يدشن الهلال اليوم تحضيراته، لمواجهة غريمة التقليدي النصر، بعد غد، في المباراة الأخيرة التي تأتي بمثابة النهائي لبطولة كأس موسم الرياض. وسيعود لاعبو الزعيم للتدريبات عقب الراحة التي منحهم إياها مدرب الفريق، البرتغالي جورجي جيسوس، ليومين بعد مواجهة الغرافة القطري السبت الماضي في الدوحة، التي كسبها الزعيم 2 / 1. وسيبدأ جيسوس في رسم خطته والطريقة التي سيخوض بها المواجهة التي يحتاج خلالها الهلال إلى الفوز، ليتوج بطلا لكأس موسم الرياض، بعد انتصاره على إنتر ميامي الأمريكي 4 / 3. كما تغلب النصر على الفريق نفسه 6 / صفر.
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