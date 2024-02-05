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الزعيم يرسم خطة الديربي

2/5/2024 11:17:12 PM
(MENAFN- Al Watan) يدشن الهلال اليوم تحضيراته، لمواجهة غريمة التقليدي النصر، بعد غد، في المباراة الأخيرة التي تأتي بمثابة النهائي لبطولة كأس موسم الرياض. وسيعود لاعبو الزعيم للتدريبات عقب الراحة التي منحهم إياها مدرب الفريق، البرتغالي جورجي جيسوس، ليومين بعد مواجهة الغرافة القطري السبت الماضي في الدوحة، التي كسبها الزعيم 2 / 1. وسيبدأ جيسوس في رسم خطته والطريقة التي سيخوض بها المواجهة التي يحتاج خلالها الهلال إلى الفوز، ليتوج بطلا لكأس موسم الرياض، بعد انتصاره على إنتر ميامي الأمريكي 4 / 3. كما تغلب النصر على الفريق نفسه 6 / صفر.

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