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البرتغالية تسيطر على المحترفين

2/5/2024 11:17:12 PM
(MENAFN- Al Watan) يغلب الطابع الخططي البرتغالي على أندية الدوري السعودي للمحترفين، في ظل ظهور 4 أسماء من كتيبة ((أبناء الملاحين)) في القيادة الفنية لأندية الدوري، بعد تعاقد الشباب مع المدرب البرتغالي فيتور بيريرا، لينضم للثلاثي جورجي جيسوس (الهلال)، ولويس كاسترو ((النصر))، و بيدرو إيمانويل ((الخليج))، بينما أقيل مواطنهم جورجي مندوسا من قيادة الأخدود.
وتحتل المدارس البرازيلية والرومانية والكرواتية مركز الوصافة في الدوري السعودي برصيد مدربين لكل مدرسة، حيث تظهر السامبا من خلال أودير هيلمان ((الرياض))، وشاموسكا ((التعاون)). بينما يقود الروماني ريجيكامب الطائي، ويجلس مواطنه كوزمين كونترا على مقعد المدير الفني لضمك.
بينما يتولى الكرواتي إيجور جوفيتشفتش مهمة تدريب الرائد، ومواطنه سلافن بيليتش مسئولية الفتح.
وتظهر 8 مدارس تدريبية مختلفة بمدير فني واحد على النحو التالي: الأرجنتيني مارسيلو جاياردو مع الاتحاد، والصربي فوك رازوفيتش مع الفيحاء، والإنجليزي ستيفن جيرارد مع الاتفاق، والألماني ماتياس يايسله مع الأهلي، واليوناني دونيس مدربا للوحدة، والسلوفاني مارتن سفيلا مدربا للأخدود، والجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدربا لأبها، والأوروجوياني دانيال كارينيو مدربا للحزم.

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