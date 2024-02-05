البرتغالية تسيطر على المحترفين

(MENAFN
- Al Watan) يغلب الطابع الخططي البرتغالي على أندية الدوري السعودي للمحترفين، في ظل ظهور 4 أسماء من كتيبة ((أبناء الملاحين)) في القيادة الفنية لأندية الدوري، بعد تعاقد الشباب مع المدرب البرتغالي فيتور بيريرا، لينضم للثلاثي جورجي جيسوس (الهلال)، ولويس كاسترو ((النصر))، و بيدرو إيمانويل ((الخليج))، بينما أقيل مواطنهم جورجي مندوسا من قيادة الأخدود.
وتحتل المدارس البرازيلية والرومانية والكرواتية مركز الوصافة في الدوري السعودي برصيد مدربين لكل مدرسة، حيث تظهر السامبا من خلال أودير هيلمان ((الرياض))، وشاموسكا ((التعاون)). بينما يقود الروماني ريجيكامب الطائي، ويجلس مواطنه كوزمين كونترا على مقعد المدير الفني لضمك.
بينما يتولى الكرواتي إيجور جوفيتشفتش مهمة تدريب الرائد، ومواطنه سلافن بيليتش مسئولية الفتح.
وتظهر 8 مدارس تدريبية مختلفة بمدير فني واحد على النحو التالي: الأرجنتيني مارسيلو جاياردو مع الاتحاد، والصربي فوك رازوفيتش مع الفيحاء، والإنجليزي ستيفن جيرارد مع الاتفاق، والألماني ماتياس يايسله مع الأهلي، واليوناني دونيس مدربا للوحدة، والسلوفاني مارتن سفيلا مدربا للأخدود، والجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدربا لأبها، والأوروجوياني دانيال كارينيو مدربا للحزم.
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