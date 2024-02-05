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النشامى لصناعة التاريخ بالشمشون

2/5/2024 11:17:12 PM
(MENAFN- Al Watan) تداعب الآمال الكبيرة منتخب الأردن في مواصلة رحلته الرائعة في كأس آسيا، التي تدور رحاها حالياً في قطر، وبلوغ النهائي القاري للمرة الأولى في تاريخه، عندما يضرب موعداً جديداً مع كوريا الجنوبية، مساء اليوم، على إستاد أحمد بن علي المونديالي، في أولى مواجهات نصف نهائي البطولة

مشوار صعب
لم يكن مشوار النشامى في البطولة الآسيوية مفروشاً بالورود، بل على النقيض تخطى المنتخب الأردني محطات صعبة وشائكة للغاية، فتأهله إلى ثمن النهائي جاء عبر بوابة أحد أفضل 4 منتخبات حلت في المركز الثالث في المجموعات الست، بعدما حصد 4 نقاط، بانتصاره على ماليزيا 4/ صفر، ثم تعادله مع كوريا الجنوبية منافسه اليوم 2/2، قبل الخسارة أمام البحرين صفر/ 1، ليتأهل إلى ثمن النهائي كثالث المجموعة الخامسة، وفي دور الـ16 نجح النشامى في عبور محطة العراق بنتيجة 3/2، وفي ربع النهائي تغلب على منتخب طاجيكستان 1/ صفر، وهي المرة الأولى التي يوجد فيها المنتخب الأردني في نصف نهائي كأس آسيا، ويأمل في أن يتجاوز ذلك بتسجيل تأهل تاريخي إلى النهائي الآسيوي.
معاناة الشمشون
على الجهة المقابلة، فإن منتخب كوريا الجنوبية عانى هو الآخر كثيراً من أجل بلوغ نصف النهائي، إذ تأهل إلى ثمن النهائي وصيفاً عن المجموعة الخامسة، برصيد 5 نقاط، بعدما تغلب على البحرين 3/ 1، وتعادل مع منافسه اليوم منتخب الأردن 2/2، ثم ختم دور المجموعات بتعادل أثار التكهنات مع ماليزيا 3/3، ليعبر موقعة ثمن النهائي بالتفوق على المنتخب السعودي بركلات الترجيح 4/2، بعد التعادل 1/ 1 في الوقتين الأصلي والإضافي، ليصطدم بمنتخب أستراليا في ربع النهائي ويتجاوزه بالتغلب عليه 2/ 1، بعدما امتدت المواجهة إلى شوطين إضافيين، بعد تعادلهما 1/ 1 في الوقت الأصلي.
ويطمح الشمشون إلى استعادة اللقب الذي توج به في نسختي 1956 و1960، وحل وصيفاً في 4 نسخ 1972، 1980، 1988، 2015، وجاء ثالثا في نسخ 1964، 2000، 2007، 2011.
القتالية مطلب
أكَّد مدرب الأردن، المغربي الحسين عموتة، صعوبة المواجهة أمام كوريا الجنوبية، ولفت في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء، إلى أن لاعبي كوريا الجنوبية محترفون، ولن يتأثروا بالمجهود الذي بذلوه في مباراتي السعودية وأستراليا وسيكونون بكامل عافيتهم في المواجهة.
وكشف عن أن التعمري غاب في اليومين الماضيين عن التدريبات الجماعية، لكنه خضع لتدريبات فردية وسيكون حاضراً للمشاركة في المباراة.
وأشار إلى أن الجانب البدني سيكون مهماً في المباراة، منوهاً إلى أن هناك بعض التحديات الصعبة التي تواجههم وسيعملون على تلاشيها قدر الإمكان وبخاصة في ظل غياب علي علوان وسالم العجالين.
وشدد عموتة على ضرورة اللعب بجماعية وتوزيع الجهد بين اللاعبين، وقال ((ينبغي أن نتعذب ونقاتل لنحسم تأهلنا)).
وأكد أن الحماس والاندفاع والروح لا تعد أموراً كافية، لأن المنافس لديه كل ذلك، مضيفاً أن الأهم هو تطوير الجانب الذهني والتكتيكي، دون إغفال الجوانب الفنية التي تعد في غاية الأهمية كذلك.
مباراة صعبة
وصف مدرب كوريا الجنوبية، الألماني يورجن كلينسمان، المواجهة المتجددة أمام الأردن، بالصعبة.
وقال كلينسمان في المؤتمر الصحفي ((بطبعي لا أنظر إلى الماضي، وإنما للحاضر والمستقبل، وأشعر بأني محظوظ للغاية بصفتي مدرباً لمنتخب رائع، وسنطوي صفحة المباريات الماضية بكل ما حملته من تفاصيل ودقائق عصيبة ومثيرة)). وتابع: ((أسعى لمنح منتخب كوريا الجنوبية كل معرفتي وخبرتي، ولدي طموح بتحقيق اللقب بعد غياب طويل)). وأردف: ((تعاملنا مع كل مباراة بطموح مختلف، نشعر بالضغوط التي تعد شيئاً إيجابياً قد يدفعنا للقتال لتحقيق الإنجاز)). وقال: ((سنستمتع بالمواجهة ونحقق المطلوب لنقترب خطوة مهمة نحو هدفنا، وسنكافح حتى لو لعبنا 120 دقيقة، صحيح أن شباكنا استقبلت أهدافاً كثيرة في البطولة لكن قابلها إحرازنا كذلك لأهداف أكثر فالعملية متوازنة)).
صافرة إماراتية
وقع الاختيار على الحكم الإماراتي محمد عبد الله حسن، لإدارة القمة المنتظرة، ويساعده في إدارة اللقاء، الثنائي محمد أحمد يوسف وحسن المهري، وحكم الفار عمر آل علي.

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