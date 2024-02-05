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الحيرة تطغى على تحضيرات العالمي

2/5/2024 11:17:12 PM
(MENAFN- Al Watan) يعيش مدرب النصر، البرتغالي لويس كاسترو، في حيرة قبل مواجهة غريمه الهلال في آخر مباريات كأس موسم الرياض، التي ستحسم لقب البطولة التي يحتضنها ملعب المملكة أرينا، الخميس المقبل، ويحتاج النصر للفوز أو التعادل من أجل الظفر باللقب، بينما لا مفر للهلال من الفوز لحصد الذهب.
ورغم أن البطولة ودية، فإن النصر والهلال يدركان حجم تأثير المباراة قبل استئناف منافسات الدوري.
وتلقى كاسترو، خبراً سيئاً، بعد أن أكدت الفحوصات الطبية حاجة الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا لمدة لا تقل عن أسبوعين، من أجل العودة إلى جاهزيته والمشاركة مع فريقه، وعدم مشاركة نواف العقيدي، إضافة إلى أن راغد النجار لن يكون متاحاً كون لاعبي الأخضر الذين شاركوا في كأس آسيا يتمتعون بإجازة خاصة.
شكوك نصراوية
أعادت الإصابة التي تعرض لها حارس المرمى الكولومبي ديفيد أوسبينا بعد مرور 32 دقيقة من أول مباراة خاضها بعد إعادة قيدة وكانت أمام أنتر ميامي في المباراة التي انتهت بفوز النصر بسداسية نظيفة، إلا أنه أصيب وغادر الملعب، لتعود الشكوك حول قدرة الحارس الكولومبي صاحب 35 عاما، على أن يكون حارسا للفريق خلال الموسم الحالي بعد إعادة قيده.
بديل غائب
يبدو أن كاسترو سيكون مجبراً على الدفع بوليد عبدالله، الذي لم يشارك سوى في مباريات معدودة خلال المواسم الماضية، حيث لا تزال الصورة ضبابية في ما يتعلق بمصير الحارس نواف العقيدي، الذي لم يشارك حتى الآن بسبب أزمة اللاعبين المبتعدين عن مشاركة المنتخب السعودي في كأس آسيا، التي فجرها المدرب الإيطالي ربورتو مانشيني قبل البطولة القارية، كما أن الحارس راغد النجار لن يكون متاحا، حيث حصل اللاعبون الذين مثلوا الأخضر في البطولة الآسيوية على إجازة خاصة.
- إصابة أوسبينا وضعت كاسترو في حيرة
- العالمي يفتقد لـ3 حراس مرمى دفعة واحدة
- وليد عبدالله الحارس المتاح قبل الديربي
- الدولي السابق لم يشارك إلا في دقائق معدودة
- النصر يواجه الهلال بعد غد لحسم بطولة كأس موسم الرياض

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