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مخالصة كورونادو تعقد مصير روما مع الاتحاد

2/5/2024 11:17:12 PM
(MENAFN- Al Watan) لم تحسم إدارة الاتحاد قرارها النهائي بشأن اللاعبين الأجانب الثمانية الذين يحق لهم المشاركة بالمسابقات المحلية فيما تبقى من الموسم الحالي. وعلى الرغم من أن مدرب العميد، الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، استقر قبل إغلاق سوق الانتقالات الشتوية على إبعاد البرازيلي مارسيلو جروهي، ومواطنه رومارينيو، عن الأسماء التي رفعها للمشاركة بها في منافسات الموسم الرياضي، فإن رغبة المدرب الأرجنتيني في الاحتفاظ برومارينيو تصطدم بعقبة صعبة، وهي التخلص من مواطنه إيجور كورونادو، بينما تسبب تألق جروهي خلال مواجهة الفيصلي أمس الأول في مطالب جماهيرية بإعادة حسابات استبعاده، وعدم التفريط فيه.
وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أرسلت في الـ31 من يناير الماضي، خطابا يفيد بتمديد مهلة رفع القوائم حتى نهاية اليوم.
عقبة صعبة

بيّنت مصادر أن إدارة الاتحاد أعادت مناقشة المدرب في اللاعب المُبعد عن المسابقات المحلية، إلى جانب جروهي، الذي انحصر بين رومارينيو وكورونادو.
وأوضحت أن جاياردو يميل إلى الاحتفاظ بخدمات رومارينيو الذي دخل ((الفترة الحرة))، لكن قرار استمراره صعب بسبب رفض مواطنه كورونادو الخروج إلا بمخالصة مالية تتضمن دفع كامل مستحقاته.
وأكدت المصادر أن المشاورات والمناقشات بين المدرب والرئيس التنفيذي، البرتغالي دومينجوس سواريز دي أوليفيرا، والمدير الرياضي، الإسباني رامون بلانيس، ما زالت مستمرة، خاصة أن القرار يعتمد على جوانب فنية ومالية وقانونية بسبب الأنظمة الصارمة الموضوعة من لجنتي الاستدامة المالية والاستقطاب.
مطالب جماهيرية

وضع مارسيلو جروهي إدارة ناديه في مرمى الانتقادات بعد المستوى المميز الذي ظهر به أمام الفيصلي في مواجهة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، التي كسبها النمور 4 / صفر، وشهدت تألقا لافتا للحارس البرازيلي المخضرم الذي تصدى للعديد من الفرص المحققة على مدى الـ90 دقيقة.
وشهد موقع التواصل الاجتماعي ((X)) تفاعلا كبيرا من الجماهير الاتحادية، التي شنت انتقادات كبيرة ضد إدارة ناديها، وطالبت بعدم التفكير في رحيل جروهي، واستمراره ضمن صفوف العميد خلال الفترة المقبلة.
- جاياردو يفضل استمرار رومارينيو
- بقاء روما يتطلب التخلص من كورونادو
- تألق جروهي جعل الجماهير تطالب باستمراره
- مشاورات اتحادية من أجل حسم ملف الأجانب الـ8

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