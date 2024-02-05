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الحديدة تتعرض لقصف أمريكي - بريطاني

2/5/2024 11:17:11 PM
(MENAFN- Al Watan) تستمر القيادة المركزية الأمريكية في استهداف الحوثيين، حيث كشفت النقاب في وقت سابق عن شن قواتها هجمات ضد ما وصفتها بأنها أهداف تابعة للحوثيين في اليمن كانت تمثل ((تهديدا وشيكا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة)). وذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنت هجوما على منطقة الكثيب في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر بغرب البلاد.
وقالت القيادة المركزية إن قواتها قصفت، فجر الأحد، صاروخ كروز بريا على الحوثيين، بالإضافة لتدميرها أربعة صواريخ كروز مضادة للسفن قالت إنها كلها كانت معدة للإطلاق ضد سفن في البحر الأحمر.
وتأتي هذه الضربات بعد يوم من شن القوات الأمريكية والبريطانية ثالث موجة من الغارات الجوية ضد الحوثيين في اليمن، في إطار عملهما العسكري المشترك، للرد على مواصلة الحوثيين استهداف سفن الشحن.
وبدأ الحوثيون استهداف السفن في البحر الأحمر في أكتوبر، وردت القوات الأمريكية والبريطانية بشن هجمات ضد الحوثيين الذين اعتبروا منذ ذلك الحين أن المصالح الأمريكية والبريطانية أيضا أهداف مشروعة لهم.

MENAFN05022024000089011017ID1107813571

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