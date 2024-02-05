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الاحتلال الإسرائيلي يقصف قافلة للمساعدات ويرفع عدد القتلى في غزة

2/5/2024 11:17:11 PM
(MENAFN- Al Watan) رفعت غارات الاحتلال الإسرائيلي الجوية الأخيرة على الأراضي الفلسطينية عدد القتلى في قطاع غزة، حيث أسفرت عن مقتل 29 شخصا وإصابة ما لا يقل عن 60 آخرين. وأدت غارات جوية منفصلة في مدينة رفح، أقصى جنوب القطاع، إلى مقتل طفلين يبلغان من العمر 12 عاما وعامين، وفقا لمكتب التسجيل في المستشفى الذي تم نقل الجثث إليه، ليصل بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 27365 شهيدا.
في حين اتهم مسؤول في الأمم المتحدة البحرية الإسرائيلية بقصف قافلة مساعدات تحمل مواد غذائية متجهة إلى شمال قطاع غزة المتضرر بشدة.
قصف قافلة مساعدات
وقال توماس وايت، مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في غزة (أونروا)، في منشور على منصة ((X))، إن القافلة الغذائية كانت تنتظر الانتقال إلى شمال غزة عندما تعرضت لنيران البحرية الإسرائيلية.
ونشر صورا تُظهر شاحنة متوقفة على جانب الطريق، وقد لحقت أضرار بحمولتها. بينما لم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي الذي قال إنه يدرس التقرير.
وقالت جولييت توما، رئيسة قسم الاتصالات في ((أونروا))، إن أحدا لم يصب بأذى في الغارة التي وقعت شمال منطقة وادي البلح وسط قطاع غزة.
وتؤكد الأمم المتحدة أنها تجد صعوبة في إرسال المساعدات إلى شمال غزة الذي مزقته الحرب، والذي ضربته إسرائيل في الأسابيع الأولى من الحرب بسبب القتال المستمر.
جاء هذا الحادث بعد أن أعلنت أكثر من اثنتي عشرة دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، أنها ستعلق تمويلها لـ((أونروا)) بسبب مزاعم إسرائيلية بأن 12 من موظفي الوكالة الأممية، البالغ عددهم 13 ألف موظف في غزة، شاركوا في هجمات 7 أكتوبر ضد إسرائيل، التي أدت إلى اندلاع الحرب.
مواصلة عمل الوكالة
من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، إن حكومته ستمنح 3.5 مليون يورو (3.8 مليون دولار) لـ((أونروا))، لمساعدتها في مواصلة أنشطتها على المدى القصير.
((أونروا)) هي منظمة المساعدات الإنسانية الرئيسية في غزة، وتقول الحكومة الإسبانية إنها تتابع عن كثب التحقيق في الادعاءات الإسرائيلية، وحثت الاتحاد الأوروبي على مواصلة تمويل الوكالة.
بينما أكد رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، استمرار بلاده في دعمها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
ونقل هذه الرسالة في محادثة هاتفية مع سيغريد كاغ، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.
وعقب المكالمة الهاتفية، قالت المنسقة الأممية إن رئيس الوزراء البلجيكي ((بالتأكيد لا يريد أن يسلب الدعم الذي تشتد الحاجة إليه من أشخاص بلا سقوف فوق رؤوسهم، وأطفال دون فرص تعليمية، وعائلات في مجاعة)).
وحث دي كرو المنسقة كاغ على إجراء ((تحقيق شامل وسريع ومستقل)) في مزاعم حول تورط موظفي ((أونروا)) في الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر، مؤكدا أنه ((إذا ارتكبت جرائم، فيجب محاكمة المتورطين)).
استهداف مراكز الإيواء
ووثقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين استشهاد 377 فلسطينيًا وإصابة 1365 نتيجة تعرض مراكز الإيواء التابعة لها لقصف إسرائيلي منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي على قطاع غزة.
وأفادت ((أونروا))، في تقرير لها، بأن 152 من موظفيها قتلوا في الهجمات الإسرائيلية، لافتة في الوقت نفسه إلى أن أكثر من 1.7 مليون فلسطيني نزحوا نحو 155 مركز إيواء تابعا للوكالة في قطاع غزة مع استمرار القصف

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ121 على قطاع غزة إلى 27365 شهيدا، والجرحى 66630، ومعظم الضحايا من الأطفال والنساء.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن 127 استشهدوا وأصيب 178 خلال الساعات الماضية، لافتة إلى أن الوضع الصحي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة كارثي، مع استمرار الحصار الإسرائيلي على مستشفى الأمل للأسبوع الثاني على التوالي.

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